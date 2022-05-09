人民网记者 栗翘楚 任妍

北斗卫星导航系统是支撑我国经济社会发展的重要空间基础设施，北斗三号系统开通后，提高北斗产业支撑能力、扩大北斗应用普及率已成为促进北斗产业发展、保障国家安全的重要任务。近年来，随着北斗系统应用深度广度持续拓展，其消费应用领域呈现多点开花的趋势。对此，“大众消费看北斗”系列报道围绕智能终端、车载终端、智慧农业等领域，从不同产业发展看北斗大众消费领域的发展所面临的新形势、新机遇、新挑战。

网约车、外卖、手机地图……当前，随着智能手机的不断普及和高精定位技术的不断发展，位置服务正不断提升消费者的体验感。

近年来，以智能手机和智能穿戴式设备为代表的北斗大众领域应用获得全面突破，包括智能手机器件供应商在内的国际主流芯片厂商产品广泛支持北斗。北斗地基增强信息已进入智能手机，可实现米级定位。

据业内人士透露，随着近年来国内销量靠前的华为、VIVO、OPPO、小米等品牌手机使用兼容北斗芯片，北斗在智能手机上的应用渗透率得到进一步提高，同时部分品牌的穿戴式设备也已采用北斗兼容芯片。

据国家发展改革委数据显示，2021年国内智能手机出货量中支持北斗的已达3.24亿部，占国内智能手机总出货量94.5%。

北斗系统有哪些优势？

中国信息通信研究院泰尔终端实验室天线与定位部主任安旭东表示，北斗三号系统于2020年完成全球组网，具备实时导航、快速定位、精确授时、位置报告和短报文通信服务五大功能。其中，短报文功能是北斗特有的、GPS不具备的一项技术突破。

“所谓短报文是指卫星定位终端和北斗卫星或北斗地面服务站之间能够直接通过卫星信号进行双向信息传递，而GPS只能单向通信（终端从卫星接收位置信号）。北斗是全世界目前唯一一个把通信和导航很好融合起来的系统。”安旭东说。

在精度方面，安旭东表示，面向中国及周边地区，北斗三号系统可提供星基增强（SBAS）、地基增强（GAS）、精密单点定位（PPP）服务。北斗系统的水平和高程定位精度实测均优于5米，通过遍布全国2600个地基增强站组成地基增强系统，可提供米级、分米级、厘米级等增强定位精度服务。

今年1月，工信部发布了《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，要丰富智能终端北斗位置服务；开展智能手机高精度定位试点示范；构建亚米级定位应用场景等。

据工信部相关负责人表示，“十四五”是北斗推广应用的关键时期，是拓展应用、培育生态、促进融合的关键阶段，尤其在大众消费领域的发展面临着新形势、新机遇、新挑战。

《2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4033亿元，其中衍生带动形成的关联产值达到2738亿元，占比达到67.89%。

今年3月31日，由中国北斗卫星导航产品检测认证联盟主办，中国信息通信研究院和中国电科网络通信研究院联合承办的手机北斗检测认证体系建立暨首批认证结果发布会在北京顺利举行。会上发布了首批通过手机北斗检测认证的型号并颁发认证证书，获证企业为OPPO、vivo、小米和苹果四家企业，共七个产品型号。

“随着中国北斗卫星导航系统建设步入快车道，相关关键技术全面突破，北斗卫星导航定位在应用方面也走向普通民众生活，双频北斗高精度智能手机、智能可穿戴设备等落地产品日益丰富。手机、可穿戴等智能产品采用北斗系统后可实现高精度导航定位功能，而融合卫星定位能够提供更高精度，除满足日常基于位置的服务需求外，对紧急报警、小孩和老人走失等特别场景的精准定位具有重要作用。”安旭东说。

(责编：王震、高雷)