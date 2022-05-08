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中国品牌日特别策划

中国品牌之声|长城汽车：以品类创新，踏出中国品牌向上之路

长城汽车股份有限公司副总裁 傅小康
2022年05月08日14:16 | 来源：人民网
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品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

对于汽车产业而言，“智能化”与“电动化”将全球企业拉至同一起跑线，赋予了中国品牌实现变道超车的契机。拥有深厚技术底蕴的长城汽车更是加快了品牌向上的步伐。品牌的建设没有捷径可走。只有创新才是驱动品牌不断向上的第一原动力。

在32年的发展历程中，“创新”一直是长城汽车的主旋律。长城汽车的理念也从产品导向转变为用户导向，即始终紧贴市场变化，精准挖掘用户需求，并围绕用户开辟了“品类创新”的全新品牌向上道路，坚持以用户为本的思维做“强产品、高质量、好服务”。

目前，哈弗品牌全球累计销量已超700万，长城皮卡的全球销量也累计突破200万辆。此外，为了更好地满足全球女性用户的用车需求，长城汽车推出了全面覆盖A00-B级市场新能源产品矩阵的欧拉品牌，以开放的姿态、创新的实践与高品质的产品连接每一个生活用车场景。

2021年在上海车展宣布独立运营的坦克品牌是长城汽车面向SUV新趋势推出的潮玩越野SUV品牌，也是长城汽车品类创新的重要成果。通过商务豪华与机甲科技两大全新品类，长城汽车不断聚焦用户对硬派越野、智能科技、舒适豪华的追求。在越野细分领域市场中，坦克累计销量突破10万辆，起到了弘扬中国汽车越野文化的积极作用。

基于品类创新，以品类建品牌的战略，长城汽车的品牌正在不断向上突破，在全球化的道路上走出了“高质高价”的路线。高质，代表了长城智造的新高度；高价，则是海外用户对长城汽车产品和品牌的认可。

除了产品本身外，长城汽车还更为注重“品牌力”的强化：在泰国市场为了解决新能源用户“充电难”的焦虑打造了光储充一体的超级充电站；在澳大利亚联手当地用户关注“铁人三项”运动；在南非、沙特等全球多个海外市场采用了符合当地文化、贴合用户喜好的营销举措，使长城汽车年轻有活力的品牌形象深入人心，助力成就中国品牌新名片。 

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(责编：董童、李源)

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