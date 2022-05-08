娃哈哈集团董事长 宗庆后

品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

随着品牌建设上升到国家战略层面，品牌强国的新时代已经到来。在激烈的市场竞争中，如何保持品牌高质量发展，淬炼长青品牌、打造百年老店，成为每个企业家探讨的课题。

提升品牌传播力和竞争力，要以质量为根基，以消费需求为导向，以营销创新为动力。

首先，“质量”和“诚信”是品牌的立身之本。企业想要做大做强品牌，最重要的是坚持质量第一，诚信为本。做企业要秉持精益求精的工匠精神，健全质量治理体系，提升治理能力，推动市场健康有序发展。35年来，娃哈哈始终严控产品质量，构建了食品安全风险评估和质量追溯体系，引进一流的人才、技术和设备，推行“前道服务后道、后道监督前道”的特色质量管理制度，并建立分级质量监管体系，实现层层监管、相互服务、相互监督，确保产品质量。

娃哈哈始终坚守诚信经营，秉持“先以诚信施诸于人，才得以取信于人”的企业座右铭，对政府诚信，照章纳税，积极履行社会责任；对消费者诚信，保证产品安全健康；对供应商、经销商诚信，实现合作共赢；对员工诚信，让员工共享企业发展成果。唯有高品质和好服务，才能得到消费者的信任，进一步实现高质量创新发展。

其次，品牌需要顺应消费趋势，实现创新升级。如今，社会经济不断发展，百姓生活水平逐步提高，年轻一代成为饮料消费主体。品质化、健康化、个性化已成为消费升级的新趋势。企业要有顺应时代发展的能力，顺势而为，乘势而上，无惧竞争，敢于创新。只有想顾客所想，不断开发满足消费者需求的高质量产品，做强做大主业，才能在市场上立于不败之地。

如今，国内外环境变化日新月异，创新和变革势不可挡。企业必须怀抱开放积极、锐意创新的态度，以品质为本，创新为先，开发高质量的健康产品，推动我国从制造大国向制造强国迈进，从高速发展向高质量发展迈进，让中国品牌屹立于世界品牌之林！

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(责编：董童、李源)