人民网北京5月8日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，全国已春播粮食4.92亿亩，完成意向面积超过一半，进度快于去年同期。

“今年流转土地300公顷，从4月22号开始错期播种，预计6月30日播种结束。”吉林省公主岭市一家玉米专业合作社负责人夏明亮表示，现在抓住气温回升、天气晴好的有利时机，生产基地春播工作已全面展开。

数据显示，截至5月5日，吉林省粮食作物播种已完成61.45%，同比快3.83个百分点。其中，玉米已播种79.65%，同比快5.11个百分点。

在国新办举行的2022年一季度农业农村经济运行情况发布会上，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德介绍，今年春管春播进展总体较好，今年春播粮食意向种植面积9.4亿亩，比上年有所增加。

做好春耕工作，确保农资产品质量要先行。“今天要抽检合计6个批次的复合肥、化肥产品，每个批次抽取1000克实验样品。”北京市顺义区市场监管局产品质量安全监督管理科执法人员罗子棋介绍说，“10个工作日左右出检测结果。如抽检不合格，商户将面临高额罚款，目的就是要保障市场上农资产品的质量。”

“化肥是粮食的‘粮食’，保障化肥等农资产品质量就是保障农民增产增收。”北京市顺义区市场监管局相关负责人介绍，每年春耕期间，市场监管部门都要严厉查处销售过期、变质、失效、质量不合格和国家禁用农资产品的行为。除抽检农资样品外，市场监管部门还通过入厂实地检查，对复合肥、掺混肥生产企业的实验室、车间、原材料、成品仓库等重点环节进行逐一检查，严禁质量问题农用产品进入市场。

“总的看，一季度农业农村经济保持平稳发展势头，为经济发展、社会稳定大局提供了有力支撑。”曾衍德表示，下一步，将统筹疫情防控和农业生产，持续抓好保供、衔接、禁渔、建设、要害、改革重点任务，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，努力确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。

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