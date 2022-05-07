人民网北京5月7日电 （记者余璐）记者从中国气象局获悉，中央气象台最新预报，预计未来一周，南方地区降雨增多增强。其中，5月9日至13日，江南南部和华南将迎来今年入汛以来最强降雨过程，具有持续时间长、累计雨量大、局地雨势猛等特点。

据气象专家介绍，7日至8日，四川盆地西部、贵州东南部、湖南中南部、江西北部、广西、广东北部、海南岛等地部分地区有分散性大雨或暴雨。

在降雨量方面，预计未来一周，江南南部、华南大部、西南地区等地累计降水量将较常年同期明显偏多，大部地区偏多5成至1倍，局部偏多3倍以上。其中，9日至13日，江南南部、华南大部地区累计降水量100毫米至200毫米；广西中北部、广东中北部和沿海地区、福建西南部、江西南部等地部分地区250毫米至300毫米，局地可达350至400毫米。

“过程最强降雨时段出现在10日至12日，广东、广西个别站点的日降雨量或达到历史极值。”气象专家表示，9日至13日，长江以南大部地区的最大日降雨量可到达大到暴雨，华南大部、江南南部部分地区有大暴雨，广东、广西局地有特大暴雨，上述地区伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。

气象专家提醒，受降雨影响，广西东部和北部、广东中部、福建西南部、江西南部、湖南南部等局地发生地质灾害、山洪的气象风险较高；广东中部、广西东部等局地发生中小河流洪水的气象风险较高。上述地区需注意防范强降雨可能引发的山洪、地质灾害和中小河流洪水。南方进入多雨期，致灾风险加大，并有可能出现极端天气，应提前做好防灾准备工作，公众尽量避免在强降雨和强对流时段外出。

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