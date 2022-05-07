人民网北京5月7日电 （记者王震）近日，财政部下达2022年农业转移人口市民化奖励资金50亿元，推动各地区为农业转移人口提供与当地户籍人口同等的基本公共服务，促进基本公共服务均等化。算上此前已下达奖励资金，截至目前已累计下达400亿元。

2022年农业转移人口市民化奖励资金分配情况表。来源：财政部网站

财政部要求，基层财政部门要加强预算管理，统筹使用自有财力和上级转移支付，合理安排预算，优化支出结构，加强资金使用管理，切实保障农业转移人口随迁子女义务教育等基本公共服务需求。

同时，为推进农业转移人口市民化，加强农业转移人口市民化奖励资金分配、使用和管理，财政部还修订并引发《中央财政农业转移人口市民化奖励资金管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》明确了奖励资金按照分配原则：一是突出重点。以各省农业转移人口实际进城落户数为核心因素，对农业转移人口落户规模大、新增落户多、基本公共服务成本高的地区加大支持，对以前年度落户人口的奖励资金逐步退坡。

二是促进均等。对财政困难地区给予倾斜，缩小地区间在提供基本公共服务能力上的差距，推进地区间基本公共服务均等化和进城落户农业转移人口与当地户籍居民享受同等基本公共服务“两个均等化”。

三是体现差异。考虑吸纳农业转移人口的成本差异，对跨省落户、省内落户和本市落户实行差异化的奖励标准，兼顾中央政府对跨省流动的支持和强化省级政府均衡省内流动的职责。

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