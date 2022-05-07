人民网北京5月7日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，截至2022年4月末，我国外汇储备规模为31197亿美元，较3月末下降683亿美元，降幅为2.14%。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，4月份，我国跨境资金总体延续净流入态势，境内外汇市场供求保持基本平衡。

“国际金融市场上，受主要国家货币政策预期、地缘政治局势、新冠肺炎疫情等因素影响，美元指数大幅上涨，全球金融资产价格显著下跌。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。”王春英说。

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