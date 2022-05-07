人民网北京5月7日电 （记者孙博洋）“既要通过3·15对假冒伪劣产品曝光，保护广大消费者权益，更要通过5·10宣传优秀品牌，让好品牌引导市场消费。”中国品牌建设促进会理事长刘平均在第五届中国品牌发展论坛上表示。

在第六个“中国品牌日”到来之际，由《中国品牌》杂志、中国品牌网主办，《中国品牌》杂志社·中国品牌研究院承办的，以“中国品牌 强国有我”为主题的第五届中国品牌发展论坛系列活动在京以线上方式举行。

据联合国发展署的统计显示，知名品牌在全球品牌总数中不超过3%，但在全球市场的占有率却超过40%，销售额超过50%。在全球价值链体系中，美国等少数发达国家长期占据高端环节，品牌发挥了重要作用。

会上，中国品牌建设促进会理事长刘平均表示，形成双循环发展格局，实现品牌强国，目前仍存在三个方面问题需要解决。那就是，假冒伪劣屡禁不止；企业自主创新积极性不高，研发投入远远低于发达国家水平；市场缺乏品牌正能量的声音，消费者不知道我国还有众多的优秀品牌和产品。

他认为，“中国品牌日”的设立，是为了提升全社会、全民的品牌意识，培育和宣传品牌正能量，既要通过3·15对假冒伪劣产品曝光，保护广大消费者权益，更要通过5·10宣传优秀品牌，让好品牌引导市场消费，拓展国内外市场。

在对话环节，原国务院参事葛志荣表示，当前，我国步入了品牌建设新的时代，“三个转变”更是建设世界一流企业、打造世界一流品牌的根本所在。把中国的企业做强、做优、做大，是我们每一个中国人的期待和愿望。

在谈到如何发展成为一流的高水平企业时，他认为，要在“企业活力、商业模式、精细管理、全面创新尤其是科技创新”等方面下大力气，要重视品牌战略的实施，建立起品牌发展体系。并且品牌战略不是重在宣传，而是重在培育。

国务院国有资产监督管理委员会新闻中心副主任张义豪表示，进了世界500强也不等于就是世界一流企业，不是说规模大挣钱多就是世界一流企业；同时一些企业在细分市场或某个小领域具有很强的创新力竞争力，但因为其并不具有全球性的影响力，也不能构成世界一流企业。

他表示，中国的世界500强企业已达到143户，大多分布在制造业和传统的能源行业，但是很多企业在人才、品牌、商业模式方面和世界一流企业还有一定差距，打造世界一流企业、建设世界一流品牌还有很长的路要走。

在谈到建设全国统一大市场话题时，中国贸促会研究院副院长刘英奎表示，建设全国统一大市场和前些年我们国家提出的要打造国际化、市场化、法制化的营商环境，或者说世界一流的营商环境是一脉相承的，应该有一套在全国统一实施的、完善的法律法规体系，这套法律体系应该在执行力度上得到加强。

同时，他认为，在市场经济条件下，要素的配置应该由市场来决定，包括要素的自由流动、市场规则的透明度、市场规则的公平性，就是不同的市场主体之间应该一视同仁，在这些方面政府的监管和调节作用不可缺少。

他表示，全国统一大市场更提供了新的机遇。这个巨型的、统一的全国大市场，让区域性的企业、品牌能够在全国范围内低成本低障碍地迅速发展。同时，不断提升的营商环境机遇，放管服改革力度继续加深加大，制度成本进一步降低，政府服务效率大幅提高。企业应该要抓住机遇，着力点于创新，方方面面的创新。

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