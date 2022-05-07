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广东房地产开发贷款增加579亿元 重新进入了增长通道

2022年05月07日14:50 | 来源：人民网
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人民网北京5月7日电 （记者罗知之）据悉，人民银行广州分行今日召开了“保主体 促消费 稳增长”广东金融落实落细助企纾困新闻发布会。人民银行广州分行货币信贷管理处处长张皓在会上表示，2022年一季度，广东房地产贷款出现边际改善，房地产开发贷款增加579亿元，摆脱了上年三季度以来的平缓状态，重新进入了增长通道。

张皓表示，将“因城施策”切实落实好差异化住房信贷政策，引导房地产业实现良性循环。今年3月以来，全国已有100多个城市的银行自主下调房贷利率。目前，广东“非人口净流入”城市房贷利率仍然较高，4月，粤北五市(清远、韶关、河源、梅州、云浮)部分银行的首套房贷利率均已下调，最高降了40个基点，接下来，要继续引导银行切实降低需求端购房成本。

“继续指导辖内银行保持房地产信贷投放平稳有序，防止大起大落，保持个人住房贷款平均办理周期在合理水平。”张皓说。

人民银行广州分行积极推动“保交楼”政策落实。指导辖内金融机构区分项目风险与企业集团风险，不盲目抽贷、断贷、压贷，保持房地产融资平稳有序。按照市场化、法治化原则，做好重点房企风险处置项目并购金融服务，支持房企债券融资。

张皓介绍，人民银行广州分行积极配合国家优化住房供应结构的要求，大力发展租赁住房，加快保障性住房建设，发展长租房市场，满足新市民、新青年的阶段性住房需求，促进保障性住房大市场形成。

“积极推动保障性租赁住房REITs项目。激活资本市场支持保障性租赁住房建设发展的内生动能，加大优质保障性租赁住房供给，推动住房租赁市场高质量发展。广东建行正在积极推动有关项目，金融创新将为保障性住房建设提供更多的金融供给。”张皓说。

(责编：罗知之、吕骞)

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