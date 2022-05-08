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助力煤炭清洁高效利用 我国煤气化制氢技术应用取得新进展

2022年05月08日10:17 | 来源：人民网
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人民网北京5月8日电 （记者杜燕飞）记者从中海石油炼化有限责任公司（以下简称中海炼化）获悉，我国煤气化制氢技术应用取得新进展，截至5月7日，位于广东惠州的我国首套采用E-Gas技术煤制氢联合装置已连续平稳运行超270天，累计生产氢气超5.5万吨，助力煤炭清洁高效利用。

我国首套E-Gas煤制氢联合装置。受访者供图

我国能源结构存在“富煤、贫油、少气”的基本特征。2021年中央经济工作会议提出，要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，推动煤炭和新能源优化组合。

业内人士认为，推动煤炭清洁高效利用，要通过低碳化技术创新实现用煤少排碳、不排碳，加快煤炭由燃料向原料转变，突出煤炭的原料属性与多元高效利用。

作为实现煤炭资源有效利用的重要途径之一，煤制氢是以煤炭为还原剂，水蒸气为氧化剂，在高温下将碳转化为一氧化碳和氢气为主的合成气，经过净化、一氧化碳转化、提纯等环节，生产出氢气和合成气。

“Gas煤制氢联合装具有碳转化率高、热利用效率高、耗氧少等特点。与传统天然气制氢工艺相比，可降低成本20%至25%。”中海炼化惠州石化煤制氢部副经理周建欣介绍，自2018年起，惠州石化自主开发组态气化炉全过程自动化控制系统，组织开展焦过滤器反吹阀、滤芯、碳回收设施等进口设备国产化攻关，引入光纤测温技术，开发总结出余热锅炉操作法和硫磺单元低负荷操作法，实现了E-Gas煤制氢联合装置在不同负荷下平稳运行。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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