人民网北京5月8日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日公布的最新数据显示，截至今年4月末，我国外汇储备规模为31197亿美元，较3月末下降683亿美元，降幅为2.14%。4月份，我国跨境资金总体延续净流入态势，境内外汇市场供求保持基本平衡。

对于4月份外汇储备规模变动的原因，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，4月份，国际金融市场上，受主要国家货币政策预期、地缘政治局势、新冠肺炎疫情等因素影响，美元指数大幅上涨，全球金融资产价格显著下跌。

“外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。”王春英说。

民生银行首席研究员温彬认为，近期，外部环境复杂性不确定性增加，国际金融市场波动加大，估值变化是导致当月外汇储备规模回落的主要原因。

谈及外汇储备规模未来走势，温彬表示，我国外汇储备规模将继续保持基本稳定。一方面，我国经济韧性强、潜力大，长期向好的基本面没有变，将对外汇储备规模保持稳定形成支撑。另一方面，近期政策持续加大对稳增长的支持力度，有助于稳定市场预期、提振市场信心。

“当前外部环境复杂性不确定性加剧，世界经济复苏放缓，国际金融市场波动性较大。但我国统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。”王春英表示。

温彬认为，要进一步加大力度支持扩内需、稳外贸，继续对有困难的行业、企业、个人实施纾困措施，确保交通物流畅通，保障产业链稳定，加快促进经济恢复。同时，还要防范各种风险冲击，维护外汇市场供求基本平衡，保持我国外汇储备规模总体稳定。

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