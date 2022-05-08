人民网北京5月8日电 （记者王仁宏）5月7日，国务院国资委召开地方国企改革三年行动推进会，围绕全面完成国企改革三年行动任务，总结工作、交流经验、部署任务。会议强调，要一鼓作气、善作善成，以更大力度决战决胜国企改革三年行动。

会议指出，各地党委、政府把抓好国企改革三年行动作为重大政治任务，加强组织领导，各地国企改革领导小组积极推动各有关部门协同作战，形成强大合力；国有企业公司制改革基本完成，剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题全面扫尾，完善中国特色现代企业制度、健全市场化经营机制等改革重点领域取得实质性突破，重点领域关键环节改革成果丰硕；以改革促发展，国有资本布局结构进一步优化，国资国企服务保障国家重大战略更加有力，支撑地方经济社会和国家重大战略发展作用显著，广大职工热情拥护积极参与改革，社会反响良好，国资国企打赢三年行动收官战的信心决心更加坚定。

会议强调，要深入对照行动方案全面盘点、对标补差，锚定“三个明显成效”目标，在落地见效上下功夫。要确保在形成更加成熟更加定型的中国特色现代企业制度和国资监管体制上取得明显成效，坚持“两个一以贯之”，进一步在完善公司治理中加强党的领导组织化制度化具体化，推动董事会配齐建强高效运转；把国资委全面履行出资人职责、国有资产监管职责和企业党的建设工作职责三者统一起来，深入实施专业化、体系化、法治化监管，构建完善业务监督、综合监督、责任追究三位一体监督体系，持续深化经营性国有资产集中统一监管。

要确保在推动国有经济布局优化和结构调整上取得明显成效，进一步聚焦主责主业、做实做强实业产业，建立进退有序的国有资本动态调整机制，进一步加强对国有资本运营的监管，加强地方平台公司监管，提升产业链供应链韧性和竞争力，加快引导有条件的企业争当现代产业链“链长”，带动产业链上下游企业融通创新、协同发展；围绕促进高水平科技自立自强，加快提升企业自主创新能力，推动国有企业打造原创技术“策源地”，着力突破一批关键核心技术，全方位推动国有企业转型升级创新发展；更好服务国家大局和地方经济社会发展，扩大有效投资，畅通经济循环，积极保障和改善民生，切实履行好经济责任、政治责任和社会责任。

要确保在提高国有企业活力和效率上取得明显成效，加快健全灵活高效的市场化经营机制，推动各层级企业全面深入实施三项制度改革，加大对关键岗位核心人才、突出贡献员工和优秀企业家等的激励力度；进一步发挥混合所有制改革对转机制的重要作用，推动混改企业持续完善法人治理结构，加强对混改全过程监督，不断激发活力、提升效率。

会议强调，要一鼓作气、善作善成，以更大力度决战决胜国企改革三年行动。要强化组织领导，对照工作台账逐条梳理，坚持进度服从质量，综合运用调研督导、督查督办等方法，扎扎实实收好官，坚决防止形式主义、纸上改革，确保经得起历史和实践检验。要突出抓好改革成果的制度化长效化，系统总结三年行动形成的实践成果，着力将改革成果固化为相关制度，以制度建设巩固改革成果。要强化示范引领，抓好改革专项工程，深入实施“区域综改试验”，大力推进振兴东北央地百对企业协作行动和世界一流企业创建示范工程，总结推广改革典型经验，更好发挥先进示范带动作用。要落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，强化系统观念，统筹抓好改革与其他重点工作，指导企业做好经济运行工作，围绕稳增长提质增效，抓实抓细疫情防控各项工作，压紧压实企业安全生产主体责任，坚决守住安全生产底线。

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