人民网记者 乔雪峰

“五一”假期期间，在熙熙攘攘的万象火车站里，到处是举家出行、呼朋唤友的旅客。

自2021年12月3日开通运营以来，中老铁路已正式运营了5个月。如今，中老铁路已成为老挝民众旅游出行的首选交通方式。

中老铁路运营满五个月交出亮眼成绩单。受访者供图

记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，截至5月3日，中老铁路开通运营满五个月，呈现客货运输两旺态势，国际物流黄金大通道作用初显。

数据显示，五个月来，中老铁路累计发送货物290万吨，第五个月货运量达110万吨，比第一个月17万吨增长5.5倍；发送旅客超270万人，其中国内段238.8万人、老挝段31.2万人。

中老铁路开通满五个月 货运量增长5.5倍

中老铁路是联通中老两国的重要基础设施，也是泛亚铁路重要组成部分，对于方便沿线民众出行、促进沿线经济发展、带动区域产业提升具有重要意义，同时对于加快泛亚铁路建设、实现“一带一路”沿线国家设施联通、加强中国与东盟国家合作具有重要推动作用。

“中老铁路开通以来，尤其是今年4月份以来，中老铁路承运的跨境电商货物不断增加。”国铁集团国际部负责人告诉记者，针对该类货物货值高、品类多、时效性强等特点，中国铁路昆明局集团公司积极探索“澜湄快线+跨境电商”的运输组织新模式，积极协调中国昆明综合保税区改进跨境电商货物站外装箱作业流程，提高运输时效。

截至目前，中老铁路开通第五个月货运量达到110万吨，比第一个月的17万吨增长5.5倍；跨境货物累计发送超50万吨，已覆盖泰国、缅甸、老挝、马来西亚、柬埔寨、新加坡等10余个国家和地区，货物品类从开通初期的橡胶、化肥、百货扩展到电子、光伏、通信、汽车、鲜花等100多种。

在客运方面，针对老挝民众多样化出行需求，老中铁路公司在4月13日老挝人民喜迎“泼水节”新年之际，增开票价较低的万象至磨丁时速120公里普速客车，同步增开万象至琅勃拉邦、孟赛间动车组列车，提高客运能力，并为沿线群众提供多样化出行选择。

此外，围绕国内段沿线西双版纳、普洱等地民众旅游、节日出行需求，中国铁路昆明局集团公司精准实施“一日一图”，动态增开动车组列车。目前，中老铁路老挝段每日开行动车组列车达到6列、普速旅客列车2列；国内段日均开行旅客列车达到36列，最高峰达到65列，客运能力和出行选择不断增加。

在提升客货服务体验方面，中国铁路国际公司、昆明局集团公司会同老中铁路公司，积极联合沿线地方政府，加强安全环境整治，确保了线路安全畅通；严格落实中老两国沿线地方政府疫情防控措施，有力有效做好旅客运输和磨憨、磨丁铁路口岸疫情防控工作，营造了健康平安有序的运输环境；减免铁路集装箱保证金、租金和延期使用费，增加境外还箱点数量，进一步降低全程物流成本；强化与海关部门的联劳协助，积极推动便利化通关，提高了运输效率；增加老挝主要城市售票点设置，延长售票时间，尽可能方便老挝人民；持续加强中老两国员工业务培训，改进站车服务措施，推行多语种服务，不断提升了客货运输服务体验。

“铁路快通”助力跨境贸易 降低企业运营成本

5月3日，装载着25个集装箱500吨木薯淀粉的中老铁路国际货物列车在昆明海关的监管下离开云南磨憨铁路口岸，驶往四川青白江铁路监管作业场所，成为中老铁路采用进境铁路快通模式实施监管的首列中老铁路国际货物列车。

据了解，铁路快通模式是海关总署为提高境内段铁路进出口货物转关运输通行效率和便利化水平，针对铁路运输集装箱货物推出的创新监管作业模式——对于无需在口岸地实施检疫的且为非禁止限制开展转关业务的货物，符合条件的铁路运营企业可根据自身需要申请开通快通业务。由进出境铁路列车负责人按照规定向海关传输铁路舱单电子数据，海关通过对铁路舱单电子数据进行审核、放行、核销，实现对铁路列车所载进出口货物转关运输监管。

据昆明海关口岸监管处物流监控科科长高璟介绍，在此模式下，铁路运营企业无需另行申报并办理转关手续，可将原需在口岸办理的查验、舱单归并分票等业务转至目的地海关办理，实现海关监管力量的全国性集约调度。

高璟表示，在目前已有的口岸通关模式下，新增铁路快通模式，海关、运营企业、铁路部门三方可通过物流数据的互联共享、信息匹配的闭环式管理，在实现对中老铁路国际货运的关企协同监管的同时，进一步简化企业操作流程、提升通关效率，降低企业的运营成本。

此外，为保障铁路快通模式顺利实施并平稳运行，昆明海关在持续做好口岸疫情防控的前提下，积极联合成都海关成立跨关区专项工作组，明确新模式下的口岸、属地作业流程，主动联系对接相关企业开展业务培训，积极协调铁路部门、运营企业等完成各自系统升级，不断提高口岸通关效率。

(责编：王震、高雷)