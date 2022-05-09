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途经14个革命老区 兴泉铁路全线铺轨贯通

2022年05月09日09:12 | 来源：人民网
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人民网北京5月9日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，5月8日，随着最后一组500米长钢轨铺设到路基上，途经14个革命老区（县）的兴泉铁路全线铺轨贯通，为全线开通运营奠定了坚实基础。

兴泉铁路由京九铁路兴国站引出，经江西于都、宁都、石城等县进入福建，途经宁化、清流、明溪、永安、大田、德化、永春等县，终到泉州，正线全长464.16公里，设计时速160公里，全线桥隧比达87.05%，是客货共线的国家Ⅰ级电气化铁路，于2017年4月开工建设。

兴泉铁路全线铺轨贯通。中国铁路南昌局供图

该线路兴国至清流段已于2021年9月底先期开通，此次铺轨贯通的清流至泉州段计划于今年9月份具备开通运营条件，下一步，工程将有序进入静态验收阶段。

兴泉铁路全线铺轨贯通。中国铁路南昌局供图

兴泉铁路清流至泉州段全长289.95公里，在铺轨施工过程中，为克服隧道不良地质等影响，中国铁路南昌局集团有限公司会同东南沿海铁路福建公司和参建单位在调度中心设置可视化显示屏幕，在工程机车、轨道车等车辆设备中安装信号传输与接收定位系统，随时掌握和监控车辆运行位置和动态，大大增强了调度信息传递的灵活度和精准度。

兴泉铁路全线铺轨贯通。中国铁路南昌局供图

同时，建设单位采用CPG500铺轨机进行单枕连续法铺轨施工，可以一次性将500米长钢轨和轨枕铺设成型，相较于传统的人工配合机械摆枕、安装钢轨模式，既提高了铺轨效率和质量，又解决了机械操作空间不足等问题。

兴泉铁路是东南沿海通往中部地区铁路通道的重要组成部分，这条铁路全线建成通车后，将对完善区域路网布局、提升东南沿海铁路运输能力、推动赣闽两省革命老区经济发展形成新格局具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)

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