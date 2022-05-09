中国飞鹤副总裁 陈晓东

品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

近年来，中国品牌加速崛起，越来越多的中国企业在国际市场上成为闪亮的国家名片。从制造到创造，从贴牌到品牌，从跟跑到部分领域并跑、领跑，中国企业不断“出圈”，也受到了越来越多的关注和期待。

但要想成为世界一流、享誉全球的知名品牌，还有不少功课要做，其中最关键的一点，就是要不断提升研发创新能力。以乳制品行业为例，近年来随着行业对研发重视程度、投入力度的不断增强，以飞鹤为代表的一些企业，无论是整体研发成果，还是在部分领域的前沿性、深入性，已经开始在全球领先。但要打造一批世界一流乳企，还需要持续发力。

一是不断突破行业发展“卡脖子”难题。中国婴配乳品领域，部分关键核心配料还存在一定制备关键技术不足、依赖进口等问题。但核心技术要不来、买不来、讨不来，必须靠自力更生。近些年，飞鹤在这方面也做了一些探索。例如建立了国内婴幼儿乳企脱盐乳清液生产线，打破了国外对婴配粉关键原辅料技术的封锁，2018年还成立了中国乳品工程院士工作站，持续推动婴配粉关键核心技术攻关。

二是继续推进在基础研究领域的前沿科学探索。重大原始创新成果往往萌发于深厚的基础研究，但基础研究需要长期跟踪和投入。在中国，母乳研究起步晚、基础弱，但以飞鹤为代表的乳企，通过十多年持续不间断的母乳研究，建立起地域广、数据大、维度多的中国的母乳数据库，并在国际顶级期刊发表了多篇高影响因子文章。一些研究成果还转化到了产品中，获得了消费者和市场的高度认可。

三是持续推动全产业链技术创新。围绕全产业链，此前飞鹤进行了大量原创性的实践，建立了全产业链模式，同时依托相应的科研项目，飞鹤也在持续探索从一棵草到一头牛再到一罐奶粉的全产业链技术创新，推动国产奶粉产品品质持续领先。

研发创新不是一蹴而就，需要守得住寂寞、舍得下苦功夫。只有这样，中国企业才能在关键技术、前沿技术等方面不断进行突破，成为行业发展的引领者和颠覆者，在全球打响中国品牌。

更多报道

中国品牌之声|长城汽车：以品类创新，踏出中国品牌向上之路

中国品牌之声|海澜之家：创造有生命力的服饰 服务每个人的光采

中国品牌之声|君乐宝：创新布局、科技赋能 高质量成就新潮风尚

中国品牌之声|娃哈哈：品质为本、创新为先 让中国品牌屹立世界之林

(责编：李源、曹淼)