茅台集团党委书记、董事长 丁雄军

品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

品牌，是企业乃至国家竞争力的重要体现，也是赢得世界市场的重要资源。作为民族品牌，茅台坚守“质量是生命之魂”，对标“世界一流”，推动茅台民族品牌高质量发展。

品牌建设归核化——酿造最美的酒满足对美的向往

企业有主业，品牌建设也要聚焦内核。作为中国白酒头部领军企业，茅台始终致力于两个目标：一是酿造更美的美酒，二是最大限度地满足人们对茅台酒的需求，满足人们对美好生活的向往。

今年3月31日，茅台打造的数字营销平台“i茅台”上线试运行，就是聚焦主业，通过“全链路打造和全链路可溯源”，最终“最大程度地实现公平购酒”，构建营销“美时代”有效对接消费升级。

酿酒考匠心，品牌建设也要遵循工法。茅台始终以匠心酿制美酒，体现的是自然之美、品质之美、平衡之美、文化之美。茅台倍加珍惜民族工业优秀品牌，以传承的力量、创新的力量，实现品牌兴业、品牌强国。

品牌建设层级化——打好两张牌提高营销综合能级

品牌建设的层级要由职能而定。茅台围绕构建“品价匹配、层次清晰、梯度合理”的品牌体系，聚焦培育大单品和文化精品，不断优化产品结构，巩固增强茅台酒品牌优势，打好“茅台酱香、股份出品”和“茅台家族、集团出品”两张牌，提高茅台品牌的综合能级。

品牌是服务。企业越大、品牌越响、销售越旺，茅台越要加强市场的管理和服务，维护良好的市场秩序和经营环境，持续为消费者创造最大的满意，不断巩固来之不易的市场耕耘成果，进一步提升茅台的良好品牌形象。

品牌建设最优化——聚焦“高档商品”增强国际历练

品牌影响力的提高，要以品质为本、以客户为中心、以消费者为王。聚焦茅台酒是“高档商品”的品牌定位，茅台以飞天茅台酒制作鸡尾酒和冰淇淋等时尚新品，引导年轻消费群体品饮茅台、消费茅台和爱上茅台，将茅台酱香系列酒打造成茅台品牌“护城河”，强化集团系列酒品牌塑造，致力于打造优势产品和独特的品牌IP。

2022年，贵州茅台将继续坚持“质量是生命之魂”理念，巩固“五匠质量观”，走好“五线发展道路”，努力实现高质量发展、大踏步前进。在中国制造的新时代，茅台要和其他品牌一起更好地在国际市场上历练成长，努力成为国际市场上闪光的“中国名片”，“让世界爱上中国品牌”。

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(责编：董童、李源)