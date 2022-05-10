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中国品牌日特别策划

中国品牌之声|格力电器：品牌之光 照耀世界

格力电器董事长兼总裁 董明珠
2022年05月10日08:24 | 来源：人民网
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品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

在新时代，品牌的发展亦代表着一个企业乃至一个行业质量、技术、创新的发展历程。

对于中国制造企业而言，推动制造业高质量发展，加快建设制造强国和品牌强国，是时代赋予的责任和使命。“十四五”规划纲要亦明确提出“开展中国品牌创建行动”，率先在消费品类如家电产品等领域培育自主高端品牌。

打造高端品牌，自主创新是基石。当前，全球范围内制造业竞争格局不断变换，变革之下，真正有生命力的品牌，一定是技术的引领者而非追随者。格力电器坚持走自主创新道路，只有掌握技术，才能在新一轮科技革命和产业变革中掌握主动权，强化核心竞争力。截至目前，格力电器拥有34项全球领先技术，累计申请国内外专利近10万项，是国内首家发明专利授权量破万的家电企业。

打造高端品牌，知识产权保护是关键。保护知识产权就是保护创新，就是保护品牌。强有力的知识产权保护制度是提升企业自主创新积极性、推动中国品牌建设的关键。当前，中国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，知识产权工作正在从追求数量向提高质量转变，加强知识产权保护是提高中国经济竞争力最大的激励。

打造高端品牌，彰显大国自信是核心。品牌是生产者和消费者共同的追求，是供给侧和需求侧升级的主攻方向，是企业和国家综合竞争力的重要体现。面向全球打造大国品牌，有利于满足人们更高层次物质文化生活需要，也是弘扬中华文化、提升中国形象的国家工程，打造具有世界话语权的品牌生态是增强中国自信的大战略。

打造高端品牌，推进低碳发展是落脚点。在“双碳”目标下，绿色低碳发展是产业转型和技术创新的重点方向。格力电器以新技术加码低碳转型，挺进节能技术无人区，将绿色制冷技术的研发与创新聚焦在“能源清洁转型”和“能效提升”两个关键词上，实现制冷行业的创新引领和开源节流，格力“零碳源”空调系统将光伏、储能及空调结合，为全球制冷行业提供了更加高效的绿色解决方案，目前已服务了全球30多个国家和地区，落地项目超8000个。

作为市场主体，企业要紧跟国家战略，重视自主人才培养和技术创新，坚定实施品牌高端化战略升级，在世界舞台上展示中国制造的实力，用高品质产品服务更多消费者。

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(责编：董童、李源)

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