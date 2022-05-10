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天舟四号货运飞船与空间站组合体完成自主快速交会对接

2022年05月10日09:07 | 来源：人民网
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人民网北京5月10日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，天舟四号货运飞船入轨后顺利完成状态设置，于北京时间2022年5月10日8时54分，采用自主快速交会对接模式，成功对接空间站天和核心舱后向端口。据介绍，天舟四号货运飞船装载了神舟十四号3名航天员6个月在轨驻留消耗品、推进剂、应用实（试）验装置和样品材料、备品备件及部分载荷等物资，交会对接完成后，将转入组合体飞行段。

(责编：赵竹青、高雷)

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