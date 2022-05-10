汾酒党委书记、董事长 袁清茂

品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

品牌对于当今企业的重要性不言而喻。面对新发展格局下的新机遇，企业品牌建设显得尤为迫切。

企业的品牌建设有两大重要支撑，一是品质，二是文化。

品质是品牌的基石，品牌是品质的外在表现，产品力是最直接的品牌力。优秀的产品在品牌推广过程中提供巨大势能，形成事半功倍的效果。提高产品价值是提高品牌价值最为基础的工作。

一方面，要在产品打造的核心环节中实施“匠心精神工程”。用心酿造，诚信天下是汾酒的核心理念。汾酒产品的核心就在于酿造。通过构建、完善匠人匠心培育体系、选拔任用体系、科学评价体系、生活工作保障体系，选树优秀工匠劳模，建立匠心用人导向，能有效推动汾酒匠心精神的坚守、传承与发展。

另一方面，要从全产业链层次实施产品的“科技赋能工程”。品牌价值的提升，体现在企业运营的各个环节，不仅要持续深化传统技艺的传承与创新，而且要在整个产业链中充分运用现代科技手段为产品赋能。通过建立以市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，用好用活大数据平台，实现数据指导产供销各个环节，就能推动产品持续优化，并且最终在品牌价值上体现。

品质决定了品牌的深度和厚度，文化决定了品牌的高度和温度。如今，在汾酒的品牌建设中，文化更是有着无可替代的核心优势。

发挥好文化优势构建品牌，主要是从“深”和“活”两个角度，把深厚的文化内涵转化为品牌价值和市场竞争力。首先是“深挖”，要挖掘汾酒悠久的历史文化，聚焦历史事件、着眼具体人物、解读关键细节，让抽象的文化变得有血有肉、鲜活可感，在细微之处引起情感共鸣，形成品牌认同；其次是“活化”，通过提升汾酒文化品牌的持续性和积累性，推动汾酒文旅版块的快速发展，进一步强化汾酒文化的具象化表现，形成从游客到消费者的价值传递闭环。同时，要用好新媒体手段，积极布局元宇宙，丰富汾酒文化表现形式，以更具时代感的“打开方式”，让汾酒文化真正“活”起来，进一步强化消费者对于品牌的认知。

品牌建设是关系企业长远发展、基业长青的关键，既需要久久为功的韧性，也需要与时俱进的创新。无论是品质还是文化，关注点都在于人。人既是出发点也是落脚点。企业从供给侧对匠心员工的培养与重用，到需求侧对消费者需求的发掘与满足，整个过程就是企业价值的正向传递，最终将持续累积成为品牌价值。

以人为本，自成品牌。

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(责编：董童、李源)