华润三九董事长 邱华伟

品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

如果说企业是一个生命体，那么品牌便是赋予这个生命体的“生命力”。一家企业，只有拥有高质量的产品，在产品当中始终贯穿“故事”元素，同时时刻顺应发展趋势，才能打造持久、有效的品牌力。

首先，品牌就是讲好一个故事。每一个品牌背后，都是一段生动的发展故事。华润三九始终坚持以“关爱大众健康，共创美好生活”为使命，以“成为大众医药健康产业的引领者”为愿景，通过产品打造出一个完整医药产业链，服务于大众医疗健康这一伟大使命；不断创新品牌沟通方式，探索品牌运作的新模式，持续讲述“医药为民”故事，使品牌深入到广大消费者心中。

其次，品牌的核心在于质量。正是有一系列高质量产品经受住了市场的质量认证，才逐步锻造了华润三九的品牌力，可以说产品质量是名副其实的品牌“试金石”。今后，华润三九仍将重新梳理公司面临的挑战和机遇，准确识变、科学应变，锚定高质量发展，持续推动品牌打造。

同时，品牌也是顺应时代发展的产物。再著名的老品牌，一旦与时代脱节，固步自封，最终只会沦为历史的尘埃。华润三九深感创新的必要，其核心业务CHC健康消费品业务持续拓展市场边界，丰富品类和产品组合，驱动业务增长。在品牌及数字化建设方面，公司一方面持续进行用户洞察和营销创新，借助数字化精准投放和品牌内容拓展品牌影响力，提升品牌资产。另一方面，基于现有数据及市场分析，积极完善数字化渠道布局，建立电商自营团队，通过数字化进一步推动品牌发展和业务增长。

总之，品牌力的打造不可能是一蹴而就的结果，而是日积月累的持续过程；只有通过创新，才能创造出高质量产品，有了好产品，才有了讲好故事的可靠“素材”，“创新+产品+故事”的合力，才能最终锻造出企业专属的“品牌力”。

更多报道

中国品牌之声|老板电器：在变局中坚持长期主义 发挥品牌价值引领作用

中国品牌之声|统信软件：科技自立需要高质量的品牌建设

中国品牌之声|茅台集团：坚守“质量是生命之魂” 对标“世界一流”

中国品牌之声|格力电器：品牌之光 照耀世界

中国品牌之声|汾酒：品牌建设是关系企业长远发展、基业长青的关键

中国品牌之声|海信集团：高质量的中国制造是品牌出海的最大底气

中国品牌之声|中国飞鹤：研发创新是成就中国品牌的关键

中国品牌之声|长城汽车：以品类创新，踏出中国品牌向上之路

中国品牌之声|娃哈哈：品质为本、创新为先 让中国品牌屹立世界之林

中国品牌之声|君乐宝：创新布局、科技赋能 高质量成就新潮风尚

中国品牌之声|海澜之家：创造有生命力的服饰 服务每个人的光采

(责编：董童、李源)