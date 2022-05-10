人民网北京5月10日电 （记者王连香）据中国汽车流通协会消息，2022年4月全国乘用车市场零售达104.2万辆，同比下降35.5%，环比下降34.0%。1-4月累计零售595.7万辆，同比下降11.9%。

其中，新能源乘用车批发销量达28.0万辆，同比增长50.1%，环比下降38.5%。1-4月新能源乘用车批发146.9万辆，同比增长119.0%。4月新能源乘用车零售销量达28.2万辆，同比增长78.4%，环比下降36.5%。1-4月新能源乘用车国内零售135.2万辆，同比增长128.4%。

自主品牌零售48万辆，同比下降19%，环比下降37%。4月自主品牌国内零售份额为46.4%，同比增长9.6个百分点；1-4月累计份额46%，相对于2021年同期增长8.3个百分点。4月自主品牌批发市场份额57.7%，较去年同期份额增加16.2个百分点；1-4月自主累计份额48%，相对于2021年同期增加6.7个百分点。

主流合资品牌零售45万辆，同比下降42%，环比下降24%。4月的日系品牌零售份额24.5%，同比下降0.5个百分点。德系品牌份额19.4%，同比下降5.2个百分点。美系市场零售份额达到6.4%，同比下降3.1个百分点。

在出口方面，4月乘联会统计口径下的乘用车出口9.1万辆，同比下降17%，环比下降15%。4月新能源车占出口总量的8.3%。4月自主品牌出口达7.9万辆，同比下降5%；合资与豪华品牌出口1.2万辆，同比下降60%。

在生产方面，4月乘用车生产96.9万辆，同比下降41.1%，环比下降46.8%。其中豪华品牌生产同比下降57%，环比下降43%；合资品牌生产同比下降56%，环比下降58%；自主品牌生产同比下降20%，环比下降38%。

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