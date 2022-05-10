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划重点：国家发改委明确生物经济未来发展重点领域

2022年05月10日18:12 | 来源：人民网
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国家发展改革委5月10日在线上召开新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京5月10日电 （记者许维娜）5月10日，国家发展改革委印发《“十四五”生物经济发展规划》（以下简称“规划”），《规划》首次提出了“生物经济”的概念。作为中国首部生物经济五年规划，哪些产业将成为生物经济的支柱产业？

国家发展改革委高技术司副司长王翔在发布会上介绍，生物经济涉及面广，覆盖较多产业领域。为突出重点，一方面，《规划》明确将满足人民群众“医”“食”“美”“安”新需求作为生物经济未来发展的重点领域；另一方面，《规划》明确加快生物技术广泛赋能健康、农业、能源、环保等产业，促进生物技术与信息技术深度融合，全面提升生物产业多样化水平。

王翔表示，《规划》从以下4个方面部署培育生物经济支柱产业。

一是加快生物技术赋能健康产业。体现在3个推动：推动基因检测、生物遗传等先进技术与疾病预防深度融合，加快疫苗研发生产技术迭代升级，助力疾病早期预防；推动生物技术与精密机械、新型材料、增材制造等前沿技术融合创新，提升疾病诊断能力；推动基因组编辑、微流控芯片、细胞制备自动化等先进技术与生物药研发融合，提高临床医疗水平。

二是加快生物育种技术赋能生物农业产业。有序发展全基因组选择、系统生物学、人工智能等生物育种技术，提高粮食等重要农产品生产能力和质量；发展绿色农业，促进前沿生物技术在农业领域融合，提高我国农业生产效率。

三是加快生物制造技术赋能生物能源和生物环保产业。发展高性能生物环保材料和生物制剂、功能型微生物、酶制剂，助力环境保护和污染治理；开展新型生物质能技术研发与培育，推动化石能源向绿色低碳可再生能源转型。

四是加快信息技术赋能生物信息产业。依托人工智能技术、生物医学和健康大数据资源，发展智能辅助决策知识模型和算法，辅助个性化新药研发；利用5G、区块链、物联网等前沿技术实现药品、疫苗从生产到使用全生命周期管理；深化卫生健康大数据在医学科研、教育培训、临床诊疗、产品研发、行业治理、医保支付等方面的应用。

(责编：王仁宏、高雷)

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