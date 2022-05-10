人民网记者 车柯蒙

4月12日，位于河北省廊坊市的北方天宇机电技术有限公司在受疫情影响停产一个月后复工复产，廊坊市广阳区税务局的工作人员及时送政策上门，详细讲解制造业税费缓缴政策，指导企业财务人员进行缓缴申报，大大缓解了企业因疫情停产带来的资金压力。

这也是政策红利为市场主体纾困解难的一个缩影。今年，面对更趋复杂严峻和不确定的国际环境，为应对国内经济新的下行压力，我国实施新的组合式税费支持政策。其中，规模将达到1.5万亿元的大规模增值税留抵退税政策，成为我国应对经济下行压力、稳定宏观经济大盘的关键性举措。

5月10日，财政部、税务总局、人民银行三部门联合举行留抵退税新闻发布会。人民网记者 车柯蒙摄

为确保大规模增值税留抵退税政策落实落地，财政部、税务总局、人民银行成立三部门会商机制。三部门采取有力措施，合力推动政策加速落地，确保政策落实落细、落准落稳。5月10日，三部门联合举行留抵退税新闻发布会，介绍政策落实有关情况。

“真金白银”助企纾困 8015亿元增值税留抵退税款已到账

据国家税务总局副局长王道树介绍，今年4月1日至30日，全国已有8015亿元增值税留抵退税款退到145.2万户纳税人账户上，再加上一季度继续实施的此前出台的留抵退税老政策退税1233亿元，1至4月共有9248亿元退税款退到纳税人账户上，助企纾困的政策效应已经开始显现。

“相对于减税和增加政府投资，留抵退税政策效果更直接、更及时，有助于提升企业发展信心，激发市场主体活力，促进消费投资，支持实体经济高质量发展，推动产业转型升级和结构优化。”发布会上，财政部税政司司长贾荣鄂表示。

记者了解到，今年实施的留抵退税政策安排有以下三个方面的显著特点：一是优先安排小微企业，加大小微企业增值税留抵退税政策力度，2022年留抵退税政策设计将小微企业作为重点和优先安排对象，对所有符合条件的小微企业放宽增量留抵退税条件，将增量留抵税额退还比例由60%提高到100%，并一次性退还存量留抵税额，同时，在退税进度上优先安排小微企业；二是重点支持制造业等行业，全面解决制造业等行业留抵税额问题，2022年将先进制造业按月全额退还增量留抵税额政策范围，扩大到全部制造业，以及科学研究和技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、软件和信息技术服务业、生态保护和环境治理业、交通运输仓储和邮政业等行业，全面解决六个重点行业的留抵税额问题；三是加快退税工作进度，让企业更早受益。

“真金白银”政策红利的落实，也让市场主体获得感满满。

在深圳，一家专业从事体外诊断产品研发、生产、销售及服务的国家级高新技术企业于近日收到了留抵退税“红包”。公司副总经理丁晨柳表示，对生物医药企业来说，研发就是生命，持续推出新产品，会带给企业强劲的竞争力。研发创新需要大量的资金支持，国家新一轮留抵退税新政策为企业创新发展提供了强劲动力，这一笔退税款数额较大，增加了企业的现金流，减少了企业的流动资金压力，降低了企业的融资成本。

小微企业成受益主体 重点行业发展添动能

小微企业抗风险能力较弱，制造业上下游关联度高，对服务业和就业的带动能力强，是国家发展的基石和基础，也是推进供给侧结构性改革、经济转型升级、新旧动能转换的关键和重点。在市场主体资金紧张的时候，留抵退税这一场“及时雨”，直接给企业增加现金流，极大地增强了小微企业、制造业的发展信心和底气。

税务总局货物和劳务税司司长谢文在发布会上介绍，4月份，已有8015亿元退税款退到145.2万户纳税人账户上。其中，小微企业是受益主体，已获得退税的纳税人中，小微企业共139.5万户，占比96.1%，共计退税4189亿元，占比52.3%。享受存量和增量留抵退税的“制造业”“电力、热力、燃气及水生产和供应业”“交通运输、仓储和邮政业”“科研和技术服务业”“软件和信息技术服务业”“生态保护和环境治理业”六个行业受益明显，共52.2万户纳税人获得退税3927亿元。

在山东，一家制造实木家具的微型企业，生产的家具主要出口英、美。受疫情影响，物流受限严重，企业制造的家具难以跨越重洋送到客户手中，产品一直积压在库存里。

“我们属于微型企业，4月份增量留抵和存量留抵能一次性一起退到账，12号钱就退到户上了，有将近20万块钱。”该公司财务人员张晓霞表示，这笔退税可以有效解决公司目前的资金难题，增强发展活力。

“增值税留抵退税新政策，对小微企业、制造业等六个行业的存量留抵税额一次性退还，极大提振了市场信心。”西南政法大学经济法学院副教授、中国财税法治研究院研究员王婷婷在接受人民网记者采访时表示。

财税金融齐发力 政策“组合拳”见成效

值得注意的是，为高效推进留抵退税政策落实，财政部、税务总局、人民银行建立落实留抵退税政策三部门会商机制，加强退税工作分析研判，研究推动解决退税工作遇到的重大问题。在此基础上，三部门联合印发通知，要求各地结合实际，建立健全由政府负责同志牵头，财政、税务、人民银行等部门参加的会商工作机制，加强部门间协调配合，实现信息共享，形成工作合力，切实做好留抵退税资金保障，加快留抵退税政策实施进度，落实为中小微企业和个体工商户纾困举措，促进政策红利直达快享。

财政部预算司司长王建凡在发布会上表示，为了支持增值税留抵退税，财政部通过特定国有金融机构和专营机构近年结存利润，安排支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付1.2万亿元，包括新出台留抵退税政策专项资金6200亿元、其他退税减税降费专项资金3000亿元、补充县区财力专项资金2800亿元。中央财政将专项资金纳入直达资金范围，实行单独调拨。其中，列入2022年预算的8000亿元转移支付资金已分别于3月21日、4月14日分批下达。

为保障财政支出强度，支持税务部门加快办理留抵退税，人民银行靠前发力，根据退税进度，加快向中央财政上缴利润的节奏。发布会上，据人民银行国库局局长董化杰介绍，2022年以来，已累计上缴结存利润8000亿元，全年上缴利润将超1.1万亿元，为退税资金保障打下坚实基础，直接增强财政可用财力，进一步激发微观主体活力。同时，已上缴结存利润8000亿元相当于降准0.4个百分点，与其他货币政策操作相互配合，保持流动性合理充裕。

在优化退税服务方面，税务总局纳税服务司司长韩国荣表示，为落实大规模增值税留抵退税政策新部署，税务总局分三批推出121条便民办税缴费措施，形成了2022年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动2.0版”（以下简称“春风行动2.0版”）。作为税务部门的便民利企服务品牌，“春风行动2.0版”在服务大规模增值税留抵退税政策落实方面切实做到了宣传辅导有精度、优化体验有温度、便利享受有速度。

(责编：王仁宏、高雷)