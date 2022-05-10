人民网北京5月10日电 （记者李栋）近日，针对媒体反映个别地方毁麦开工及网上流传的“割青麦作饲料”短视频，农业农村部下发通知要求各地进一步全面排查毁麦开工、青贮小麦等各类毁麦情况，对违法违规行为，发现一起处理一起。

5月7日，河北省石家庄市元氏县政府办通报当地开发商私自清表造成麦田损毁问题。经调查，网民反映地块已于2022年1月28日由河北某房地产开发公司按程序依法依规取得国有建设用地使用权证书。该地块占地面积36.5亩，地块内种植小麦4.4亩，涉及4户。4月27日，项目方在未与政府和农户充分沟通情况下，私自安排机械进场，导致小麦碾压倒伏1.18亩。

针对这一问题，元氏县已责令开发商停止施工，并依法追究相关责任；同时，责任部门、镇村干部面对面与涉及农户沟通，协商赔偿事宜，坚决保护好群众合法权益。

农业农村部相关司局负责人表示，去年以来小麦生产经历了抗秋汛、促弱苗、防病虫等多个关口，经过多方努力，目前小麦长势良好，丰收的好形势实属不易。

“还有20天左右小麦就成熟收获，对被征用为建设用地的麦田，也要在小麦成熟收获后再开工建设，请珍惜农民朋友200多天的劳动成果，中国人的饭碗大家一起端。”该负责人表示，下一步，农业农村部将指导各地持续强化小麦后期田管，落实“一喷三防”全覆盖等增产措施，提前组织好跨区机收，确保颗粒归仓。

“同时，恳请社会各界共同监督，如发现毁麦问题线索，请及时拨打农业农村部热线电话（010-59191312）反映，一经查实，将依法依规严肃处理。”该负责人说。

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