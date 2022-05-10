人民网记者 孙博洋

“仁怀全市现有规上白酒企业106家，2021年白酒总产值同比增29.9%，到2025年白酒工业总产值将达2000亿元，规上企业突破200家。”在10日举行的仁怀酒高质量发展研讨会暨仁怀酒·陈酿推介会上，仁怀市委常委、市政府党组成员、仁怀经开区党工委书记刘进在发言中对仁怀市白酒产业发展充满信心。

会议现场 来源：受访方提供

5月10日是我国第六个品牌日，当天，仁怀酒高质量发展研讨会暨仁怀酒·陈酿推介会举行，人民网视频号对活动进行了独家直播。

仁怀市委常委、市政府党组成员、仁怀经开区党工委书记刘进。受访方提供

会上，仁怀市委常委、市政府党组成员、仁怀经开区党工委书记刘进表示，作为中国酱香白酒的原产地和主产区，仁怀拥有悠久的酿酒历史和独有的酿酒资源。全市现有规模以上白酒企业106家，2021年白酒包装量完成19.78万千升，同比增长31.5%，白酒业总产值同比增长29.9%。

他表示，下一步，仁怀市将认真贯彻落实新国发2号文件精神，围绕“四新”主攻“四化”，坚持工业强市战略，充分发挥酱香白酒原产地和主产区优势，力争到2025年，全市白酒产量达到45万千升，白酒工业总产值达2000亿元以上，规模以上企业突破200家。

刘进强调，仁怀酱酒集团作为仁怀市政府全资国有企业，自2013年成立以来，积极引领地方酒企转型升级。希望仁怀酱酒集团以打造“产区发展引领者、产区标准制定者、产区文化传播者、产区品牌推广者”为目标，聚焦酱酒产业，服务仁怀酒企，抢抓发展机遇，坚持质量品牌优先，健全完善营销体系，创新营销模式，拓展消费市场，不断发展壮大，为推动仁怀酱酒产区持续、稳健、高质量发展作出积极贡献。

仁怀酱酒（集团）有限责任公司董事长、仁怀市酒文化研究会会长李武。受访方提供

研讨会上，仁怀酱酒（集团）有限责任公司董事长、仁怀市酒文化研究会会长李武表示，作为产业发展的引领者、产区标准的制定者、产区品牌的推广者、产区文化的传播者，仁怀酱酒集团在顶层设计、战略规划、基础设施、发展平台、品牌文化、市场建设、制度建设、团队建设等方面，实现了九个“从无到有”的历史性跨越，形成了强化能力、统一价值、敬畏敬业、齐心奋斗、共生共荣的公司精神和坚守品质、追求优异、助人发展、成长自己、回报社会的品牌精神，实现理念塑造、体系理论、统一价值观的企业文化和品牌文化。

李武谈到，到2035年，集团将建成3万吨基酒生产基地，并建成30万吨智能酒库，同时仁怀酱香酒道馆达到3000家，销售规模达到300亿元。

李武强调，仁怀酒是仁怀酱酒集团的核心品牌，也是地理标志产品，以产区为名，是产区标杆品牌，代表着中国酱香白酒核心产区仁怀的实力和形象。据了解，仁怀酒·陈酿定位中高端，是仁怀酒核心单品，是仁怀酱酒集团精心打造的核心产品，是集中产区优势资源精心酝酿的精品力作，选用10年以上的优质基酒调制而成，以季克良为首席顾问的28位专家团队把控品质。

国家首席品酒师、高级勾调师、高级工程师彭茵来源。受访方提供

国家首席品酒师、高级勾调师、高级工程师彭茵表示，仁怀酒·陈酿传承的是大曲酱香酒传统生产酿造工艺，特别选用长期贮存的一至七轮次基酒和多种调味酒，通过多轮次的酒勾酒，经过缔和、缩合、氧化、酯化等物理化学过程，使之完美契合在一起；发挥了不同酒度、不同酒龄、不同香气、不同味道、不同刺激酒的优势互补作用，激活了酒体自然香气和口味特征。

品牌管理专家、北京仁怀酒业股份有限公司董事长蔡芳新 来源：受访方提供

品牌管理专家、北京仁怀酒业股份有限公司董事长蔡芳新表示，随着“少喝酒、喝好酒”的时代到来，目前越来越多的人喝酱酒、藏酱酒、卖酱酒、投资酱酒。随着酱酒需求不断增长，市场规模持续扩大。专家预计，十年内,酱酒产能有望达到80-100万吨，市场规模突破5000亿元，酱酒产业利润甚至占到白酒行业50%以上。

他表示，作为仁怀酒品牌的独家运营商，将与仁怀酱酒集团强强联合，优势互补，共同携手，做大、做强仁怀酒。未来，仁怀酒将在全国范围内招募300个特约经销商，300个经销商，30个品牌运营商，1000个品鉴顾问，销售规模将达到100亿。

据悉，仁怀酒·陈酿目前有3种合作模式：特约经销商、经销商或总经销商、品牌运营商，让仁怀酒·陈酿与合作伙伴真正实现利益共同体、责任共同体、命运共同体。

仁怀酱酒集团方面表示，未来将坚持推进品牌战略，坚守品质初心，持续优化服务，把仁怀酒·陈酿打造成超级大单品，并成为高品质酱香酒的新标杆。

(责编：王仁宏、高雷)