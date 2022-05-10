个人填海0.36公顷！自然资源部通报一季度涉嫌违法用海用岛情况
2022年05月10日15:24 | 来源：人民网
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人民网北京5月10日电 （记者杨曦）近日，自然资源部公开通报2022年第一季度涉嫌违法用海用岛情况。
通报指出，2022年第一季度，各级自然资源主管部门发现并制止涉嫌违法填海2处，涉及海域面积约0.43公顷；发现并制止桥梁、码头、堤坝等涉嫌违法构筑物用海13处，涉及海域面积约4.28公顷；发现并制止涉嫌违法用岛4处，面积约0.63公顷。
具体情况如下图：
图片来源：自然资源部官方微博
通报指出，上述违法用海用岛均已移交有关执法机关依法查处。
(责编：杨曦、高雷)
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