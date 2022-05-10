人民网北京5月10日电 （记者王仁宏）据水利部消息，水利部已于10日10时针对广东、广西等地启动洪水防御Ⅳ级应急响应，并派出2个工作组分赴广东、广西防御一线，督促指导地方做好监测预报预警、水工程调度、堤防和水库巡查防守、中小河流洪水和山洪灾害防御等有关工作。

据悉，5月9日，贵州东部、湖南中部和西北部、江西西北部、广西东北部部分地区降了暴雨，最大点雨量江西宜春黄岗256毫米、广西百色海城138毫米。受降雨影响，广西桂江支流灵渠、江西赣江支流同江等5条中小河流发生小幅超警洪水，目前已出峰回落。预计10日至11日，广东大部、广西中部、江西和云南等地局部有暴雨到大暴雨，部分中小河流将发生超警以上洪水。

目前，水利部珠江水利委员会已启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应，广东、广西两省（自治区）水利厅分别启动了Ⅳ级、Ⅲ级应急响应，正在按照规定开展各项暴雨洪水防御工作。

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