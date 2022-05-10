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国铁集团：确保疫情防控常态化条件下路网干线安全畅通

2022年05月10日14:27 | 来源：人民网
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人民网北京5月10日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，为保障物流畅通、促进产业链供应链稳定，国铁集团近日深入开展货运增运增收大会战、攻坚战，着力统筹机辆装备和人员调配，确保疫情防控常态化条件下路网干线安全畅通。

国铁集团相关负责人介绍，针对当前铁路运输态势，国铁集团及时转变工作思路，调整工作策略，果断采取措施将资源集中向货运调配。按照客货兼备、一专多能、动态储备、弹性调剂的原则，机辆系统积极组织客运机车乘务员担当货运牵引任务，做到“宜客则客、宜货则货”。各铁路局结合实际分别制订了客运机车乘务员转岗计划和工作方案，目前已完成转岗3700余人，为货运增运增收提供了充足的机班保障。

为减少疫情对运输生产的影响，国铁集团按照必要和适度的原则，组织实施机车乘务员常态化储备、应急预备和涉疫地区集中封闭管控措施，实行“两点一线”闭环管理，开展精准化健康筛查，加强集中封闭场所管理，最大限度减少社会接触面，确保机车乘务员正常值乘。

在做好人员保障的同时，国铁集团持续加强机辆装备资源有效供给。通过各铁路局间的调剂、优化机车和乘务交路等方式，保障重点增量区域机力供应；用好货列检人工作业1000公里安全保障距离，将列检作业地点纳入运行图管理，进一步畅通运输节点；加强货运机车检修维护，推进货车检修生产组织改革，促进检修效率和运用质量双提升；积极协调装备制造企业加快新造机车、货车等新装备采购和交付进度，力争早投用早见效。

(责编：王连香、高雷)

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