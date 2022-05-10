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中国品牌日特别策划

中国品牌之声|老板电器：在变局中坚持长期主义 发挥品牌价值引领作用

老板电器总裁 任富佳
2022年05月10日14:56 | 来源：人民网
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品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

中国品牌日成立至今，见证了许多民族品牌的崛起，“国潮”“国货之光”逐渐形成了新消费的浪潮，市场变局悄然而至。后疫情时代，中国经济向高质量增长转型，品牌的影响力愈加彰显。作为中国厨电龙头企业，老板电器在变局中坚持长期主义的品牌路线，发挥品牌价值引领作用。

聚焦中式烹饪，引领烹饪变革

只有更了解国人烹饪需求，才能获得用户认可，实现“创造人类对厨房生活的一切美好向往”的企业使命。老板电器背靠中式烹饪这样强大的资产，是文化自信的中国给予民族品牌的机遇。为此，老板电器在新时期提出“创造中国新厨房”的品牌定位，引领中式烹饪变革。根据用户的需求变化——从食物烹饪方式的便利性和多样性需求，到改善烹饪环境和降低烹饪劳作不便性的需求，再到把烹饪当成一种爱好和创作，老板电器通过数字化科技，不断降低烹饪门槛，将烹饪的繁琐转化成下厨时的便捷、有趣和成就感。

坚持科技创新，彰显文化自信

伴随《中国制造2025》国家战略的深入发展，智能制造成为中国制造转型升级的主要方向。以科技创新为核心驱动力，老板电器积极推动产业转型升级。老板电器打造了未来工厂，精准地指导产品开发和精准制造，实现研发与用户零距离、制造与用户的零距离；同时，构建以AI中式烹饪曲线为核心，集硬件、软件、制造于一体的数字化烹饪生态平台，打破边界，拥抱共生。

心怀利他精神，创造社会温度

企业是社会的器官，任何企业要长期发展，就必须与社会和谐共生，为社会创造价值。深耕烹饪事业的同时，老板电器高度重视企业的社会责任建设，根据“双碳”目标制定了总体方案，推动企业绿色低碳转型；面向下一代，老板电器大力推动“食学教育”的发展应用，培养青少年对烹饪文化的认知，助推劳动教育发展；建设全球烹饪艺术中心，全面推广中式烹饪文化。

今天的中国，已具备了孕育伟大品牌的土壤，而所有伟大的品牌，都离不开长期主义的坚持。未来，老板电器将继续以高度自信的姿态进入“世界厨房”，向世界展示一个闪耀的中国品牌，致力成为引领烹饪生活变革的世界级百年企业。

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(责编：董童、李源)

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