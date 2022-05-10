统信软件技术有限公司总经理 刘闻欢

品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

当我们身处百年未有之大变局的时代中，信息产业的重要性愈发凸显，而操作系统是信息产业的灵魂，其重要性不言而喻。统信软件作为中国科技领域基础软件的代表企业，既有生逢其时的满满期待，又倍感时间与国际竞争的重重压力。正是在这样的背景下，科技自立不仅要实现技术上的的“人无我有”“人有我优”，也必须努力建设高品质的中国品牌，让更多的国内外用户认同中国的科技品牌。

产品和品牌是驱动企业成长的双轮

作为一家以研发自主操作系统为核心的高科技公司，统信崇尚技术为王、产品第一的理念。优秀的产品是建设高质量品牌的基础，它靠在市场上被用户不断“蹂躏”来成熟，是从种子用户的挑剔，到大众用户的责骂，不断改进、不断迭代而优秀。品牌的塑造也是在这个过程中不断被认识、认可，进而占领其在这个品类的“心智高地”。品牌的建设不可能一开始就包装的完美无缺呈现给用户，与用户品牌的建构，通常是从不完美的坦诚沟通开始，通过不断迭代优化的产品反馈他们的诉求，让品牌的成长与用户的逐渐认同同频共振，进而实现彼此共情，这是最好的品牌建设过程。

品牌是企业初心的外显，企业文化是品牌的内化

越是在环境纷繁复杂和充满诸多不确定性时，企业的初心就显得愈加重要。“给世界更好的选择”的发展愿景是统信软件的初心，也成为品牌对外表达的核心源头。统信向用户传递品牌理念，向社会展示公司的三步走发展战略，向生态开放赋能实现同心共创的目标时，都是在用不同维度向外界传递初心。去年统信焕新了公司企业标识，新的logo以中国传统的“榫卯”为核心元素的设计，蕴含了品牌的初心：追求完美的匠心精神、灵活的模块化架构、创新生态的互联互通与紧密合作。

而统信品牌的这一理念在内部又成为企业文化的组成部分。希望统信软件的每位成员的一言一行，都能成为公司品牌建设的沉淀，品牌初心融入到自发的态度和行为中。

科技自立需要开放的品牌观

近两年，国家在政策上不断引导和破除科技领域和平台经济中的各种人为设限和封闭生态，努力推动开放融合的产业环境。对于中国的软件领域来说，开放创新显得更为重要。目前我国软件领域与国外相比技术本身并非不可逾越，更多是生态的不完善、不成熟。中国软件产业真正要实现科技自立，实现向世界输出中国创新，就必须完成开放生态的构建。统信软件的目标则是基于操作系统创新来打造一个能对接所有硬件的平台，进而面向下一代技术变革，提供一种以‘生态共建’为核心的应用创新基础支撑能力。为此，统信提出了“生态腾飞计划”，计划在未来几年投入十亿资金，建成中国最大的操作系统生态体系，形成类似“wintel”这样具有全球影响力的操作系统生态品牌。

未来中国在软件领域是否实现了科技自立，统信认为是否出现了一个高质量的品牌生态群体，将是重要的检验标准。

更多报道

中国品牌之声|茅台集团：坚守“质量是生命之魂” 对标“世界一流”

中国品牌之声|格力电器：品牌之光 照耀世界

中国品牌之声|汾酒：品牌建设是关系企业长远发展、基业长青的关键

中国品牌之声|海信集团：高质量的中国制造是品牌出海的最大底气

中国品牌之声|中国飞鹤：研发创新是成就中国品牌的关键

中国品牌之声|长城汽车：以品类创新，踏出中国品牌向上之路

中国品牌之声|娃哈哈：品质为本、创新为先 让中国品牌屹立世界之林

中国品牌之声|君乐宝：创新布局、科技赋能 高质量成就新潮风尚

中国品牌之声|海澜之家：创造有生命力的服饰 服务每个人的光采

(责编：董童、李源)