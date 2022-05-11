加多宝集团总裁 李春林

品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

2022年行至中局。企业如何在充满变数的环境下跨越周期，逆势而上，行稳致远？品牌力是一个至关重要的压舱石和稳定器。

在新时代环境下，践行品牌强国战略，打造具有世界级影响力的中国品牌，有几个方面值得关注：一是要专注本业，专精品质，提升消费者体验；二是品牌建设要与年轻人相向而行；三是在变局中承担好企业社会责任。

纵观古今中外，凡是基业长青的品牌，无一不是把产品品质作为发展基石。加多宝坚持研发创新，以核心技术锻造企业品牌，开创了凉茶行业“集中提取，分散灌装”的现代化创新工艺，坚守“七选八炼九精制”的严苛生产规范，在原汁原味地保留本草植物健康作用成分和香气的同时，确保每一罐凉茶品质、口味上的均一性。

在品质管理上，加多宝打造“360度质量管理体系”并持续升级为3.0版，从原材料质量溯源、过程质量控制等五个维度发力，保障每一罐凉茶的匠心品质，从而使凉茶成为承载着浓厚民族精神的经典饮料，快速走向世界，走进现代生活。

加多宝坚信，不年轻，无未来。只有让中华传统文化通过年轻人代代相传，发扬光大，凉茶品类才有美好未来。近年来，加多宝加快推进品牌年轻化战略升级，在产品端，厚积薄发匠心打造加多宝“零热量”凉茶，为消费者提供更多选择；在品牌端，深入推进新营销模式改革，重点突破互联网数字营销，创新消费者互动形式，不断为凉茶行业注入新活力。

成立27年来，加多宝始终坚守实业报国和公益报国的理念，在企业发展过程中，不忘履行社会责任。自新冠肺炎疫情发生以来，加多宝集团持续向湖北、上海、北京等地捐赠爱心物资。旗下昆仑山矿泉水连续9年开展三江源生态环境保护公益行动。

以匠心品质打造领导品牌，以品牌力量引领高质量发展。加多宝将不忘初心，秉承奋斗者文化，全面深化改革，坚持创新驱动，为满足消费者对美好生活的向往，为加快打造世界级饮料品牌不懈努力。

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(责编：董童、李源)