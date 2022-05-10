董童 曹淼

从模仿到创新，从制造到创造，从跟跑到领跑，中国品牌日新月异，不断树立新口碑、新形象。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，也是企业管理者需要肩负的重要责任。今年5月10日是第六个中国品牌日，在人民网推出的“中国品牌之声”栏目中，各行业企业负责人就中国品牌建设畅谈心得。

以质取胜，铸就中国品牌强大实力

蹄疾步稳，中国品牌跑出加速度，中国成为名副其实的品牌大国。2021年，143家中国企业入围世界500强，居世界第一；去年“双11”京东上百个国货品牌成交额增长超8倍……近年来，中国品牌迅速成长。亮眼数据背后，质量的不断提升是重要前提。确保质量安全、提升质量水平，决定着企业能否在竞争激烈的市场中站稳脚跟。

围绕品牌质量品质建设，企业家们各抒己见——

高质量源自企业扎实的坚守。“质量不是管理出来的，也不是检验出来的，是干出来的，是在过程中形成的。”在海信集团控股股份有限公司总裁贾少谦看来，质量工作是一项辛苦的工作，企业的质量业绩与流汗多少有关。任何一种关于质量的思想，都代替不了扎扎实实流汗地做基础工作。

“品牌的核心在于质量。正是有一系列高质量产品经受住了市场的质量认证，才逐步锻造了华润三九的品牌力。”华润三九董事长邱华伟表示，产品质量是名副其实的品牌“试金石”，公司会锚定高质量发展，持续推动品牌打造。

“质量”和“诚信”是品牌立身之本。娃哈哈集团董事长宗庆后认为，企业想要做大做强品牌，最重要的是坚持质量第一，诚信为本。做企业要秉持精益求精的工匠精神，健全质量治理体系，提升治理能力，推动市场健康有序发展。

品牌是赢得世界市场的重要资源。茅台集团党委书记、董事长丁雄军提出，民族品牌要坚守“质量是生命之魂”，对标“世界一流”。酿酒考匠心，品牌建设也要遵循工法。茅台倍加珍惜民族工业优秀品牌，始终以匠心酿制美酒，以传承的力量、创新的力量，实现品牌兴业、品牌强国。

品质和文化是企业品牌建设的两大支撑。“品质是品牌的基石，品牌是品质的外在表现，品质决定了品牌的深度和厚度，文化决定了品牌的高度和温度。”汾酒党委书记、董事长袁清茂表示，要在产品打造的核心环节中实施“匠心精神工程”。

创新引领，提升中国品牌核心竞争力

从中国制造到中国创造，近年来中国品牌的空间广度不断拓展。从创意设计、技术工艺、企业管理到营销服务、商业模式，中国企业、中国品牌坚持不懈推进创新，在市场竞争中赢得了先机、掌握了主动，提升了核心竞争力。

自主创新，让品牌焕发新生命。

格力电器董事长兼总裁董明珠对此深有感触：“变革之下，真正有生命力的品牌，一定是技术的引领者而非追随者。”她介绍，公司坚持走自主创新道路，截至目前，拥有34项全球领先技术，累计申请国内外专利近10万项。

“在精准洞察消费需求的基础上，公司不断打破国外垄断，创新品类，升级产品。”君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华说，未来，公司将继续创新布局，科技赋能，以打造消费者更满意的产品。

长城汽车股份有限公司副总裁傅小康认为，“只有创新才是驱动品牌不断向上的第一原动力”，品牌的建设没有捷径可走。对于汽车产业，“智能化”与“电动化”将全球企业拉至同一起跑线，赋予中国品牌实现变道超车的契机。

研发创新，成就品牌新高度。

“研发创新不可能一蹴而就，需要守得住寂寞、舍得下苦功夫。”中国飞鹤副总裁陈晓东介绍，近年来，公司在突破行业发展“卡脖子”难题、推进在基础研究领域的前沿科学探索、推动全产业链技术创新三方面持续发力。

“从‘先行赔付’的服务首倡到‘洞窝’数字化产业服务平台的转型升级，创新是我们从小卖场到大品牌的成功之匙。”居然之家集团董事长兼CEO汪林朋说，未来，公司将以数字化为牵引，提升全链路线性服务能力，完成产业服务的闭环。

创新，实现从制造到智造的价值共生。

“自主创新推动中国品牌走向全球。”统信软件技术有限公司总经理刘闻欢认为，中国软件产业真正要实现科技自立，实现向世界输出中国创新，就必须完成开放生态的构建。

“新型显示通过柔性和高画质等优势，在数字经济发展过程中将得到更多机会。”维信诺董事长、总裁张德强表示，自主创新推动了中国品牌走向全球。显示产业的发展，也同时助力了我国电子信息产业与数字经济走向世界。

担当作为，彰显中国品牌生命力

一家企业、一个品牌，不仅是在为社会提供商品和服务，也应彰显公共价值、传递社会责任。除了提升产品质量和创新研发实力，中国品牌还应主动担当、积极作为，在促进行业发展和服务国家大局中展现价值，彰显品牌生命力。

携手维护良好行业生态。“不管是在顺境或逆境中，要始终坚持团结友好、成果共享，维护来之不易的良好行业生态。”泸州老窖集团公司党委书记、董事长刘淼介绍，公司倡导“文化同源、标准同订、市场同拓、规则同守、危难同渡”的“五同”理念，为中国白酒企业在复杂形势下“抱团取暖”、携手突围探索出一条现实路径。

以低碳理念推动实现可持续发展。“‘双碳’目标下，中国企业使命必达。”海澜集团董事长周立宸介绍，公司将以海澜智云智慧能源管理平台助力企业低碳发展；采用再生技术和环保面料，从原材料、工艺、包装、运输等细节，践行中国品牌的企业使命，全面推进绿色环保产业革命。

以公共责任为内核价值。“企业是社会的器官，任何企业要长期发展，就必须与社会和谐共生，为社会创造价值。”老板电器总裁任富佳介绍，公司制定了总体方案，推动企业绿色低碳转型；面向下一代，培养青少年对烹饪文化的认知；建设全球烹饪艺术中心，全面推广中式烹饪文化。

……

着眼未来，企业家们纷纷表示，要坚定不移走品牌发展之路，大力加强品牌建设，不断推动我国从品牌大国迈向品牌强国。正如中国品牌日的主题“中国品牌，世界共享”，面向世界，中国企业和中国品牌充满信心。

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(责编：李源、高雷)