泸州老窖集团公司及股份公司党委书记、董事长 刘淼

品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

今年的中国品牌日，或许将比往年更具有深刻意义。面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，一些行业受到明显影响。如何在外部环境挑战中理性判断、理智调整、寻求机遇，努力实现可持续和高质量发展，包括泸州老窖在内的广大中国品牌都在进行前瞻思考。

泸州老窖在1952年举办的第一届全国评酒会上，荣获“中国名酒”称号，成为中国四大名白酒之一；此后连续入选，成为蝉联历届“中国名酒”称号的浓香型白酒。虽然取得一些成绩、获得一些赞誉，但泸州老窖始终致力于与各行各业的中国企业相互尊重、相互学习、共同发展，共同践行企业社会责任，为中国经济保持运行在合理区间作出贡献。特别是在白酒行业里，泸州老窖大力倡导“文化同源、标准同订、市场同拓、规则同守、危难同渡”的“五同”理念，为中国白酒企业在复杂形势下“抱团取暖”、携手突围探索出一条现实路径，产生了广泛而强烈的行业共鸣，为行业健康发展汇聚了强大正能量。

一个影响广泛的倡议，不会凭空而来，它厚植于泸州老窖“天地同酿、人间共生”的企业哲学。在历史的维度上，企业哲学体现了传承；在现实的维度上，企业哲学体现了责任，不管是在顺境或逆境中，始终坚持团结友好、成果共享，维护来之不易的良好行业生态，努力成为一家有历史底蕴和家国情怀的中国企业，努力打造一张有行业影响和中国特色的白酒名片。

经济的周期波动不会改变我们前进的梦想。不久前，泸州老窖发布了2021年度业绩报告，营收首次突破200亿元，整体保持高速增长态势，为下一步全面打响“提质量、强文化、快突破”的攻坚战，坚定踏上“千亿泸州老窖”建设新征程奠定了坚实基础。

融入“大合唱”，方有“最强音”。作为中国品牌大军中的重要成员，泸州老窖将继续与更多优秀的中国企业、中国品牌携手，凝聚“不忘初心、坚定信心、坚守匠心、树立雄心、奉献爱心”的“五心”力量，继续改革创新、稳中求进，擦亮中国品牌的金字招牌，为推动经济高质量发展作出新的贡献。

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(责编：董童、李源)