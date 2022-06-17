人民网北京6月17日电 （记者申佳平）“轻工业是传统优势产业，市场化进程早、国际化程度高，经过几十年发展，我们已成为名副其实的轻工业大国，已形成较为完备的产业链体系。”在工业和信息化部今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼表示，将围绕基础材料、基础零部件等加快补齐轻工产业短板。

近日，工业和信息化部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局联合发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。何亚琼指出，为进一步推动轻工业产业链现代化水平提升，《指导意见》提出四个方面举措。

一是推进产业基础高级化。利用产业基础再造工程，围绕基础材料、基础零部件、基础软件、基础工艺、基础元器件和产业技术基础，加快补齐轻工产业短板。推进轻工业计量测试体系建设。深入实施重点产品、工艺“一条龙”应用计划。大力开发塑料制品、家用电器、食品等行业高端专用装备。

二是加快产业链补链强链。组织行业协会、研究机构、骨干企业等机构，编制家用电器、塑料制品、化妆品、乳制品等领域产业链图谱，建立风险技术和产品清单，加强风险评估，推动补链固链强链。建立监测预警机制。对重点地区、重点行业、重点集群、重点企业进行监测调度，及时掌握产业发展态势，为政府部门、行业、企业提供信息服务。发挥工业互联网平台和标识解析体系作用，推动产业链上下游在技术、项目、人才、资金等方面加强合作。支持乳制品、罐头、酿酒、粮油等行业建设优质原料基地，推动大宗食品全产业链升级。

三是深入实施数字化转型。引导企业综合应用新一代数字技术，聚焦研发、设计、制造、营销、服务等环节，推动数字化、网络化、智能化。推动网络安全分类分级管理。支持企业争创国家级工业互联网、两化融合项目，建设一批轻工业智能制造示范工厂，推广一批智能制造优秀场景，培育一批网络安全示范标杆。实施数字化发展推进工程。

四是发展服务型制造新模式。推进轻工业与现代服务业深度融合，加快培育发展服务型制造新业态新模式，完善服务型制造评价体系，促进轻工业提质增效。

(责编：申佳平、吕骞)