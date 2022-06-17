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工信部：推广具有中国文化、中国元素、中国技艺的产品品牌

2022年06月17日13:57 | 来源：人民网
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人民网北京6月17日电 （记者申佳平）今日，在工业和信息化部举行的新闻发布会上，工业和信息化部消费品工业司一级巡视员张晓峰透露，将强化品牌培育服务，推广具有中国文化、中国元素、中国技艺的产品。

近日，工业和信息化部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局联合发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。张晓峰表示，“扩大轻工优质产品供给”是《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出的明确要求。为此，《指导意见》提出构建高质量的供给体系，具体包含4项措施。

一是增加升级创新产品。围绕健康、育幼、养老等迫切需求，大力发展功能食品、婴童用品、适老化家电家居等轻工产品。以乡村振兴战略为契机，积极开发适应农村市场的产品。培育一批国家级工业设计中心，支持行业设计创新。促进传统手工艺保护和传承，发掘文物文化资源价值内涵，在工艺美术、文教体育用品等行业发展文化创意产品。结合行业特色，实施升级创新产品制造工程。

二是提升质量保障水平。推动企业建立健全质量管理体系，提升产品舒适性、安全性、功能性。鼓励企业瞄准国际标准提高水平，开展对标达标活动。发挥质量标杆企业示范引领作用，开展质量风险分析与控制、质量成本管理等活动，提高质量在线监测、在线控制和产品全生命周期质量追溯能力。建设一批高水平质量控制和技术评价实验室。

三是强化品牌培育服务。培育会展、设计大赛等品牌建设交流展示平台，在重点领域培育一批国际知名品牌。推广具有中国文化、中国元素、中国技艺的产品，树立行业品牌。鼓励第三方机构加强品牌策划、评价、宣传等服务。围绕行业、区域、产品三个维度实施品牌培育工程。

四是推广新型商业模式。鼓励企业积极运用新技术，加快模式创新，构建有跨界融合特点的“商品+服务+文化”组合，建立品牌与消费者间的深层次连接，推动传统制造模式向需求驱动、供应链协同的新模式转型。

(责编：申佳平、吕骞)

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