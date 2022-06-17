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工信部：相信下半年轻工业继续平稳较快增长

2022年06月17日13:52 | 来源：人民网
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人民网北京6月17日电 （记者申佳平）“我们相信下半年轻工业继续平稳较快增长。”在工业和信息化部今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼表示，受到疫情影响，我国轻工业面临原材料价格上涨、物流不畅、需求收缩等困难。但冲击和影响是阶段性的、暂时的。轻工业作为吃、穿、住、用、行等领域的刚性行业，长期向好的基本面没有改变。

何亚琼表示，从数据上看，1-5月，电池、玩具、酒制造等行业增加值均实现两位数增长；轻工8种重点商品累计出口额1887亿美元，同比增长9.3%，箱包、鞋靴、玩具出口增速超过20%。近期，随着各项助企政策逐项落地，惠企成效业正在逐步显现。

近日，工业和信息化部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局联合发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），为未来几年特别是“十四五”期间轻工业发展提供了行动纲领。何亚琼介绍，《指导意见》提出一些稳发展利长远的重要举措。

一是强化科技创新战略支撑，加快关键技术突破，完善科技创新体系，优化促进高增长的标准。

二是构建高质量的供给体系，增加升级创新产品，提升质量保障水平，强化品牌培育服务，推广新型商业模式。

三是提升产业链现代化水平，推进产业基础高级化，加快产业链补链强链，深入实施数字化转型，发展服务型制造新模式。

四是深入推进绿色低碳转型，加快绿色安全发展，全面建设绿色制造体系，引导绿色产品消费。

五是优化协调发展的产业生态，提高企业差异化发展水平，建设高水平的产业集群，优化产业空间布局，积极融入全球产业体系。

(责编：申佳平、吕骞)

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