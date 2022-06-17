人民网北京6月17日电 （记者申佳平）今日，在工业和信息化部举行的新闻发布会上，工业和信息化部消费品工业司一级巡视员张晓峰透露，将促进节能空调、冰箱等绿色节能轻工产品消费，鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。

张晓峰表示，“十三五”以来，工业和信息化部大力推行绿色制造，推动轻工业绿色发展取得显著成就。“十三五”期间，发布实施农用薄膜、日用玻璃、铅蓄电池等行业规范条件，推动减少能源资源消耗和污染物排放，共公告134家符合规范的铅蓄电池企业。轻工业共建设357家绿色工厂、44个绿色供应链管理示范企业，公布27项绿色设计产品标准和818个绿色设计产品。

近日，工业和信息化部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局联合发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。张晓峰指出，下一步为进一步推动轻工业绿色低碳转型，《指导意见》提出以下三方面部署。

一是加快绿色发展。绘制造纸等行业低碳发展路线图，有序推进轻工业碳达峰进程。加大行业节能降耗和减污降碳力度，加快完善能耗限额和污染排放标准，树立能耗环保标杆企业，推动能效环保对标达标。推动废弃产品循环利用，加大低VOCs含量原辅材料源头替代力度，实施绿色低碳技术发展工程。

二是全面建设绿色制造体系。加强有害物质源头管控和绿色原材料采购，完善绿色工厂评价、节水节能规范等标准，建设统一的绿色产品标准、认证、标识体系。积极推行绿色制造，培育一批绿色制造典型。鼓励企业进园入区，引导企业逐步淘汰高耗能设备和工艺，推广使用绿色、低碳、环保工艺和设备，推进节能降碳改造、清洁生产改造、清洁能源替代、新污染物环境风险管控、节水工艺改造提升。

三是引导绿色产品消费。加快完善家用电器和照明产品等终端用能产品能效标准，促进节能空调、冰箱、热水器、高效照明产品、可降解材料制品等绿色节能轻工产品消费。引导企业通过工业产品绿色设计等方式增强绿色产品和服务供给能力。完善政府绿色采购政策，加大绿色低碳产品采购力度。鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。

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