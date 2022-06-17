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2022年工业节能“体检”来了！促进中小企业改进用能行为

2022年06月17日14:39 | 来源：人民网
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人民网北京6月17日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为引导企业节能降耗、降本增效、实现绿色低碳发展，工业和信息化部近日印发《关于组织开展2022年工业节能诊断服务工作的通知》（以下简称《通知》），提出遴选百家重点企业开展全面节能诊断，遴选千家专精特新中小企业（制造业为主）开展公益性专项节能诊断。

《通知》要求，聚焦企业主要技术装备、关键工序工艺、能源计量管理开展能效诊断，围绕企业优化用能结构、提升用能效率、强化用能管理等方面提出措施建议，推动重点用能行业和领域加快实施节能降碳技术改造项目，促进中小企业改进用能行为。

《通知》具体提出，遴选百家具有代表性的钢铁、石化化工、建材、有色金属等行业和数据中心、通信基站等领域的重点企业，开展全面节能诊断，引导企业依据诊断结果加大节能提效资金投入，开展技术改造和管理提升，打造一批工业节能示范项目和典型案例。同时，遴选千家能源消费量较大的专精特新中小企业（制造业为主），开展公益性专项节能诊断，帮助企业评估用能系统和关键设备能效水平、实际运行情况等，改进用能行为，降低能源方面生产成本，提高经济效益。

此外，还将培育优质节能诊断服务机构。遴选培育一批专业水平高、服务能力强、企业认可度好的工业节能诊断服务机构，帮助企业落实节能改造措施建议，提供节能诊断、融资、改造和合同能源管理等“一站式”综合能源服务。跟踪问效节能诊断成果。加强节能诊断服务工作跟踪落实，组织相关节能诊断服务机构对接受诊断服务的企业节能改造措施建议实施及进展情况进行跟踪问效，系统评价节能提效技术改造和管理提升效果。

(责编：申佳平、吕骞)

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