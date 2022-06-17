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4亿元中央预算内投资下达 支持10个城市和相关重点园区建设

2022年06月17日14:25 | 来源：人民网
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人民网北京6月17日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为落实对老工业基地调整改造和产业转型升级有关表扬激励政策，近日，国家发展改革委下达产业转型升级示范区和重点园区建设2022年中央预算内投资4亿元，重点支持受国务院表扬激励的10个城市和中德（沈阳）高端装备制造产业园、中韩（长春）国际合作示范区以及县城产业转型升级示范园区等建设一批公共创新平台、公共服务平台和企业创新能力项目，预计将带动近40亿元总投资。

据了解，国务院办公厅近日印发关于对2021年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报。其中公布了10个老工业基地调整改造力度大，支持传统产业改造、推进产业转型升级等工作成效突出的地方，分别是北京市石景山区，山西省长治市，辽宁省沈阳市，安徽省芜湖市，江西省萍乡市，山东省淄博市，河南省鹤壁市，湖北省襄阳市，湖南省邵阳市，重庆市大渡口区。

国家发展改革委表示，下一步将指导相关省区市用好2022年中央预算内投资资金，加快建设一批具有竞争力的产业集群和产业园区，支持老工业城市产业转型升级，支持县城城镇化建设，积极扩大有效投资，促进经济平稳健康发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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