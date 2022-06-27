人民网北京6月27日电 （记者王仁宏）解决14亿人口的吃饭问题，始终是治国理政的头等大事。在今日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，农业农村部副部长邓小刚表示，十年来，各地各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持把保障粮食等重要农产品有效供给作为“三农”工作的首要任务，强化政策扶持，加大工作力度，不断巩固提升粮食产能，牢牢端稳中国人的饭碗。

第一，大力实施“两藏”战略。实施藏粮于地、藏粮于技战略，紧紧抓住耕地和种子两个要害，夯实粮食生产物质基础。一是以高标准农田为重点的农业基础设施条件明显改善，守住18亿亩耕地红线，将10.58亿亩粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定落实到省、到县、到地块，累计建成9亿亩高标准农田，配套完善农田灌溉水利设施，启动实施国家黑土地保护工程，持续保护好这个耕地中的“大熊猫”。二是以品种选育为重点的农业科技创新能力明显增强。培育推广了一批高产优质、多抗广适的突破性新品种，粮食作物良种基本实现了全覆盖，三大国家级育制种基地和216个制种大县、区域性良繁基地加快建设，农作物自主选育品种面积占比超过了95%，做到了中国粮主要用中国种。

第二，着力调动农民和政府“两个积极性”。构建辅之以利、辅之以义的保障机制，让农民务农种粮和地方政府重农抓粮有积极性。一方面，强化农民种粮收益保障，稳步提高稻谷小麦最低收购价水平，完善稻谷补贴、玉米大豆生产者补贴等政策，推动三大主粮完全成本保险和种植收入保险实现主产省产粮大县全覆盖。通过价格支持稳预期、收入补贴保成本、保险扩面降风险，经营服务增收益，让农民种粮能获利、多得利。特别是这两年针对农资价格上涨导致的种粮成本增加，中央三次向实际种粮农民累计发放500亿元一次性补贴。另一方面，落实粮食安全党政同责，制定粮食安全党政同责规定配套考核办法，压实地方党委政府粮食安全政治责任。同时将年度粮食生产目标任务分解下达各省份，推动粮食主产区、主销区、产销平衡区义务共担、责任共扛。

第三，加力推进粮食生产“两化”。通过服务社会化和生产机械化，提高粮食经营效率，降低粮食生产成本，推进服务社会化，加快建立主体多元、功能互补、便捷高效的社会化服务体系。推进粮食生产统防统治、代耕代种、代收代储，将先进适用品种技术装备和组织形式导入小农户，培育95万多个农业社会化组织，服务面积近17亿亩次，服务带动小农超过7800万户。推进生产机械化，聚焦提升粮食生产全程机械化水平，加快突破水稻机插机抛等薄弱环节，小麦、玉米、水稻三大粮食作物耕种收综合机械化率分别超过97%、90%和85%，农机装备对粮食增产贡献率显著提高。

邓小刚表示，今年，在党中央坚强领导下，经过各方努力，夏粮小麦增产丰收已成定局，为全年粮食丰产丰收奠定了坚实的基础。下一步，农业农村部将进一步加大投入支持力度，加强粮食产能建设，以国内稳产保供的确定性来应对外部环境的不确定性，牢牢把住国家粮食安全主动权。

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