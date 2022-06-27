人民网北京6月27日电 （王绍绍）日前，工业和信息化部、国家发展改革委等六部门发布《工业水效提升行动计划》（以下简称《行动计划》），提出到2025年，全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%。

“《行动计划》的出台，是落实‘节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力’治水思路的重要举措，为全面提升工业用水效率和综合效益指明了方向，对于优化工业用水结构和管理方式，加快形成高效化、绿色化、数字化节水型生产方式，构建节水型工业体系具有重要指导意义。”中国纺织工业联合会产业部、环资委副处长董廷尉在接受人民网财经采访时表示。

《行动计划》有利于纺织行业节水提效

我国具有全球规模最大、最完备的纺织工业体系，产业链涵盖从纤维加工到终端制成品制造的全过程。据统计，目前纺织行业年取水量约30亿m3，居工业行业前四位，废水排放量、化学需氧量（CODCr）和氨氮排放量在全国工业中均居第二位。

董廷尉表示，纺织行业用水效率偏低，水重复利用率不到70%。其中，纺织印染子行业取水量占全行业70%以上，水重复利用率仅为40%，由于需要消耗大量水资源，被我国列为严格限制的高耗水行业。在积极推进构建节水型行业的关键阶段，纺织行业面临转型升级的巨大压力，《行动计划》的出台为纺织行业节水提效工作推进提供了有力指导。

《行动计划》提出，到2025年全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%，纺织行业主要产品单位取水量下降15%，工业废水循环利用水平进一步提高，力争全国规模以上工业用水重复利用率达到94%左右。

“这些量化指标的实现，需要行业从集聚集约、管理创新、产品创新、工艺改进、技术推广、等方面综合推进，是行业节水减污成效的重要体现。”董廷尉说。

《行动计划》有利于构建纺织行业节水体系

“十三五”以来，纺织行业在加强节水意识、提升技术装备、优化产品结构、提高管理水平等方面取得显著成效，但仍然存在诸多困扰行业节水工作难点问题，纺织行业系统化节水体系尚未建立。

董廷尉介绍，如纺织行业节水理论研究基础薄弱，尚未将水资源节约与工艺改进、技术装备提升、产业结构调整、空间布局优化等深度融合；关键共性节水技术装备研发能力偏弱，产学研用协同创新能力偏低，创新成果转化效率有待提高；节水改造升级动力不足，创新型复合型人才培养机制不健全；节水标准体系仍不完善，节水标准覆盖面偏低，节水标准修订不及时等。

对此，《行动计划》提出了6个方向12项重点任务和4项保障措施，涵盖了核心技术攻关和科技成果转化、节水技术装备推广、节水降碳协同改造、开源与节流并举、水效示范引领和标准体系建设、产业适水发展、节水管理数字化赋能等内容，对于纺织行业节水理论体系、科技创新应用体系、节水标准体系和人才培养体系的构建和完善具有重要指导作用。

《行动计划》有利于推动纺织行业绿色发展

近年来，我国生态文明建设深入推进，“绿水青山就是金山银山”理念深入人心，“节水优先”方针深入落实，构建节水型社会进入攻坚期，《行动计划》为纺织行业绿色发展提供了实现路径。

董廷尉建议，通过以下举措推动和夯实纺织工业可持续强国建设，为“十四五”纺织行业绿色发展提供路径指引。

一是提出产业适水发展，产业发展应与区域水资源禀赋、水环境承载力相协调，在京津冀、黄河流域等地区严控重点用水行业新增产能，重点地区新建项目实施产能置换政策，依法依规推动落后产能退出，同时重视园区节水管理和企业节水改造，从“区域-园区-企业”三个维度进行优化。

二是突出科技创新和成果转化，加强关键核心技术攻关，强化企业创新主体地位，探索建立产学研用创新机制，做好行业节水关键核心及基础共性技术知识产权战略储备，通过技术交流、业务培训、供需对接等方式推广节水技术装备。

三是强化开源节流，在重点流域区域推进工业废水循环利用，创建一批废水循环利用示范企业、园区，加强供排水管网建设，鼓励利用海水、矿井水、雨水等非常规水资源作为补充水源，加强企业节水改造。

四是开展水效示范引领和标准体系建设，到2025年，创建120家节水标杆企业、60家标杆园区，遴选50家水效领跑者企业、20家领跑者园区，逐步建立“节水型——节水标杆——水效领跑者”三级水效示范引领体系，编制工业节水标准制修订计划，建立标准实施动态反馈机制，统筹完善国家、行业、地方、团体标准体系。

五是提高节水管理数字化赋能，加强用水计量器具配备和管理，促进5G、物联网、人工智能等技术与水系统管理技术深度融合，实现工业用水精准控制和优化管理，搭建“水效提升第三方服务库”，培育100家优质水效提升系统解决方案服务商，为企业、园区提供节水提效设计咨询、系统集成、设施建设、运营管理、数字化改造等综合解决方案。

六是建立强大保障机制，充分发挥工信部统筹协调作用，贯彻落实行动计划总体要求和目标任务，加强各级工业节水管理队伍建设，充分利用国家金融、财税等政策，引导市场发挥强大动力，撬动更多的资金用于工业节水增效相关工作。

(责编：申佳平、吕骞)