人民网北京6月27日电 （记者杜燕飞）6月26日，中国施工企业管理协会举办的“庆祝国家优质工程奖创立40周年暨2020-2021年度国家优质工程奖颁奖会”在京召开。

中国施工企业管理协会会长郑学选在会上表示，40年来，随着工程建设行业的快速发展，国家优质工程奖评选总量不断增加，范围也逐步扩大到更多的专业领域，体现了企业项目管理、科技创新、绿色节能水平，辐射和带动了企业人才建设、文化建设、诚信建设、品牌建设，也激发了企业争先创优活力，提升了企业软实力和竞争力，让企业发展的路子越走越宽、实力越来越强。

郑学选表示，展望未来，全行业要加快推进建筑方式变革，发展绿色建造，为生态环境建设贡献力量；要注重发挥国家优质工程奖品牌效应，瞄准世界建筑业的前沿，力求涌现更多的企业品牌、专业品牌，展示施工企业的时代风采；营造争先创优的浓厚氛围，向先进企业和优质工程学思想、学管理、学科技、学创新，推出更多的优质工程、精品工程，造福社会、造福人民。

资料显示，国家优质工程奖是1981年经国务院批准设立的、代表我国工程建设质量水平的最高荣誉奖励，其中国家优质工程金奖是工程建设领域最高荣誉，是展示建设工程质量建设的标杆，在行业内具有示范引领作用。

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