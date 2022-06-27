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交通运输部：推进落实相关纾困解难政策 着力减轻物流企业、货车司机经营压力

2022年06月27日17:23 | 来源：人民网
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人民网北京6月27日电 （记者乔雪峰）近期，受疫情等多种因素影响，物流企业、广大货车司机收入普遍下降，经营遇到一些困难和问题。对此，交通运输部运输服务司司长蔡团结在国新办发布会上表示，国家层面密集出台了一系列扶持政策，包括税费减免、社保缓缴、延期还贷、金融支持等相关政策，对交通物流等受疫情影响严重的行业在支持范围、支持力度、时间跨度上都给予了重点倾斜。

国务院保通保畅工作领导小组采取了哪些纾困解难举措？蔡团结表示，交通运输部积极会同财税、金融、社保等部门推进落实相关政策，特别是增值税留抵退税、免征小规模纳税人增值税、缓缴社保费、交通物流专项再贷款、货车贷款延期还本付息等纾困解难政策，着力减轻物流企业、个体司机的经营压力。同时，持续推动各地扩大货车司机免费核酸检测和抗原检测覆盖范围，降低物流企业和货车司机负担，全面提升物流企业和货车司机的获得感。

蔡团结指出，下一步，交通运输部将持续发挥国务院物流保通保畅工作领导小组办公室作用，积极会同有关部门指导各地用足用好相关纾困解难政策，让更多符合条件的货运物流经营者，特别是广大货车司机能够切实享受到政策的实惠。

一是全面提升政策知晓度。指导各地针对货运物流企业和个体货车司机这些政策受众的经营特点，依托短视频平台、微信公众号等新媒体，提高纾困解难政策的传播度和宣传效果，让个体货车司机、物流企业明白有什么政策能享受，到哪里去办、如何办。同时，在交通运输行政服务大厅印发宣传册、设置宣传栏等，积极宣传、告知交通物流领域相关纾困解难政策，推行服务人员帮办、代办等制度。

二是全力推动政策非申即享、直达快享。指导各地交通运输部门当好物流企业、个体货车司机与财税、金融、社保等部门沟通联系的桥梁纽带，做好信息互通，推进从业情况、企业资质、信用信誉等信息的共享。对于增值税留抵退税、货车贷款延期还本付息、发放稳岗补贴、留工培训补助、货车司机异地免费核酸检测等政策，确保小微物流企业、个体货车司机非申即享、直达快享，并按要求落实好缓缴社保费的政策。对于确需申请才能办理的政策，比如：交通物流专项再贷款等，符合要求的简化手续、加快办理，切实推动各项帮扶政策落地落实，让该免的免到位，该减的减到位，该退的退到位，让广大物流企业、货车司机最大程度享受政策红利。

三是持续提升政策落地效果。组织行业协会或商会，通过进物流园区、进物流企业等多种方式，线上线下组织开展多层次的政银企对接活动，广泛听取各方面对相关纾困解难政策的感受和诉求，跟踪评估政策的执行效果，及时调整、完善和优化政策措施，帮助企业和司机真正获得相关政策实惠。同时，对政策落实不到位或者执行过程中“缺斤短两”的，物流企业和个体货车司机可拨打12328热线咨询或者投诉，各地12328电话中心必须第一时间处置、第一时间解决。

(责编：申佳平、吕骞)

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