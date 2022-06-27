人民网北京6月27日电 （记者乔雪峰）“1-5月份，全国公路建设完成投资9349亿元，同比增长7.6%。”6月27日，交通运输部副部长赵冲久在国新办新闻发布会上表示，目前，全国公路建设保持良好态势，今年1-5月份，新开工高速公路和普通国省道项目120个、3600余公里，总投资1820亿元。截至5月底，高速公路和普通国省道新改建工程在建规模8.7万公里，在建项目超过2000个，总投资7.2万亿元，吸纳农民工就业超过400万人，各地抢抓黄金施工期，加快工程建设实施进度，加快形成实物工作量。

赵冲久表示，交通运输部聚焦服务国家重大战略和公路基础设施“联网、补网、强链”，督促指导地方各级交通运输主管部门对照“十四五”的规划目标，进一步梳理年度建设任务，加大在建工程的协调保障力度和计划新开工项目的推进力度，用足用好相关支持政策，谋划一批、开工一批、推进一批、储备一批，尽快形成实物工作量，扩大有效投资。

据赵冲久介绍，近期，重大在建工程项目稳步推进。比如：川藏铁路配套的公路工程正在全面加快建设，已经完成的投资占总投资的比例占50%，部分项目已经建成。广东深中通道的沉管隧道工程的32个管节已经累计完成了26节的沉放，伶仃洋大桥完成了首根主缆索股的架设，进展顺利。北京东六环改造工程中有一个隧道长达9.2公里，这个隧道目前已经成功下穿了京哈铁路和北京城市副中心站的综合交通枢纽。总长度超过22公里的新疆乌尉高速公路的天山胜利隧道，实现了1号竖井的贯通，目前隧道的建设也在顺利进行。目前世界最大跨径的拱桥，广西南天高速公路的天峨龙滩特大桥完成了高精度的合龙。近期，随着浙江温州瓯江北口大桥等项目的建成通车，G1523宁波至东莞高速、G1517莆田至炎陵高速，G3011柳园至格尔木高速三条国家高速公路全线贯通，全国骨干路网得到了进一步完善。

赵冲久表示，随着国务院扎实稳住经济一揽子政策措施的落实落地，全国重点公路建设将持续发力，预计下半年还将加快开工一批重点公路项目，进一步发挥公路建设促投资、稳增长、稳就业的作用。

(责编：申佳平、吕骞)