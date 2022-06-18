人民网北京6月18日电（焦磊）“线上买到的商品总不是想象中实际需要的东西。”

“售后服务总是联系不到人工服务，对着像木头一样的智能回复售后很让人恼火。”

“疫情对实体经济的影响是方方面面的，尤其是线下零售客流量减少，促使我们创新谋变，探寻新路径。”

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疫情以来，实体经济受到冲击，这深刻改变着人们购买及使用商品和商品服务的方式，零售从业者、消费者都面临各种各样的问题。

作为保障民生、拉动消费的重要市场主体，国美积极探索实现转型，以满足消费者不断变化、不断升级的购物需求。在拉动消费，促进社会经济恢复发展的同时，也保障了企业自身健康发展，为稳增长、保就业、保民生做出了贡献。

国美线下门店。受访者供图

线上线下平台相融合 优化行业传统模式

“为了应对疫情防控常态化的影响，面对消费新趋势新场景，我们进行了线上线下配合为主的快速转型。”国美电器董事长黄秀虹在接受人民网采访时表示。

早在2017年，国美率先提出“家·生活”战略，宣布进军家生活赛道。2021年初，国美推出了家生活战略2.0阶段，对供应链上下游融合升级，以集成、跨界、创新为出发点，推出线上平台、线下平台、供应链平台、物流平台、大数据平台、共享共建平台等六大平台，充分发挥整合集团资源及外部资源相容共生。

其中，线上平台以真快乐APP为主，定位“线上购物场+本地生活服务+内容社交。”

“真快乐APP作为六大平台主要销售入口、链接消费者主要战场，与线下门店实现互动与互补，形成线上线下有机的结合，进一步改善和提升消费者的体验。”黄秀虹表示。

随着电商的发展和用户消费习惯的改变，集合不同类型的国美门店已按照全新模式重新打造。线下平台现阶段以国美电器门店为基础，定位“展示体验+家延伸+家娱乐+家服务”。据介绍，门店的价值不再是以销售产品为主，而是以“提供体验、服务、社群营销，产生用户最强粘性，达成复购”为主。

“其核心功能是体验，是在顾客与厂家、品牌之间做连接器，增加体验、互动、社交场景。”黄秀虹表示，未来门店同时也为商家提供从单一城市到全国地级市的城市网格化展示平台，为合作伙伴提供娱乐直播、视频导购、一店一页、社群运营等工具，提供商品专家、礼仪人员等代运营管理，通过流量的运营、汇集、分发实现转化和变现。

据悉，今年国美将陆续优化门店网络，增强线下门店展示，对于不符合战略要求的中小型门店进行调整或闭店，同时，新增150家重点城市展厅、新模式店，以及筛选几百家优质门店进行新模式门店改造升级，形成新的围绕用户本地生活需求的门店网络规划。

建设全零售生态共享平台 实现合作共赢

日前，《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，提出加快建立全国统一的市场制度规则，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场。

基于此，国美以“用户思维、平台思维、科技思维、闭环思维”为指导，明确六大平台为基石，全力打造全链路、全场景、全模式的“全零售生态共享平台”的战略目标，实现赋能B端，让利C端，优化零售业全链条，推进与合作伙伴从共享到互惠的合作升级。目前共享共建平台已合作生产厂商4200多个，渠道商6000多个，SKU已破百万。

“我们为供应链端商家提供平台数据化的管理，帮助提升他们库存周转率和精准率，进一步改善他们库存的结构和积压。”黄秀虹表示，门店也给一些没有直播场景的网红打造了直播间，可以为网红个人的产品或为厂家的产品进行直播，吸引顾客到店，增加互动感与社交氛围。

通过本地化生活业务的管理及经营模式的赋能，国美实现线上线下穿行，形成零售+家服务特色。帮助各行业做本地化频道，服务本地生活；为商家做线上网格化运营场景的赋能......

除此之外，国美门店采用线上真人视频导购方式，实现一人为多商家、多场景服务，在降低运营成本、提高运营效率的同时，为消费者提供线上购物全流程的一对一真人服务。

为进一步提升全渠道数字化营销的触达能力、交互能力和转化能力，推进线上线下深度融合，国美与腾讯、华为在数字化营销工具、智慧门店等层面开展了深入合作，同时也实现了厂家伙伴共建共赢，从而带动全零售平台迎来价值重塑。

“为迎接新挑战与新机遇，我们始终保持共享零售的理念，与业界内外开放协同、共赢共荣，从而更好的服务用户，为用户带来全新的消费购物体验。”黄秀虹表示。

让利促销 发挥市场主体积极作用

为高效统筹疫情防控和经济社会发展，国务院日前印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》（以下简称《措施》），提出了六个方面33项措施，涉及6项稳投资促消费等政策。《措施》印发后，各地方政府也密集出台相应政策措施，以激发消费潜力，激活消费市场。

国美也响应政府号召，通过与当地政府开展家电“以旧换新”“家电下乡”、“绿色补贴”等多种长效机制活动，并且依托供应链优势加大优惠力度，同时，国美携手众多厂商共同让利，共同发起套购返券、买赠、满减等活动刺激消费，目前在绿色家电发行的补贴券已超亿元。

除此之外，本次618期间，为响应全面推进复工复产复市，促进地区消费，满足各地市民便利消费、安全消费、品质消费的需求，通过中国商业联合会牵头主办，国美承办的“2022年618 惠民生促销费”让利直降活动，也于6月在全国范围内启动，此次与中商联联合的惠民生促销费让利直降活动，国美拟投入上亿元补贴资源，通过线上线下双平台对于精选家电产品进行让利补贴激发消费潜能，促进经济回暖。

(责编：王连香、吕骞)