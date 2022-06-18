人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

三部门发布公告：停止执行《关于禁止野生动物交易的公告》

2022年06月18日12:10 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月18日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局、农业农村部、国家林草局联合发布公告，决定从公告发布之日起停止执行《关于禁止野生动物交易的公告》（2020年第4号）。

据了解，《关于禁止野生动物交易的公告》是为了严防新冠肺炎疫情，阻断可能的传染源和传播途径，于2020年1月26日发布实施的。2020年2月24日全国人大常委会公布并施行的《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，对全面禁止野生动物非法交易、滥食行为等作出了明确规定，使禁止交易、食用的野生动物范围进一步明确。2020年5月29日农业农村部经国务院批准公布的《国家畜禽遗传资源目录》，使在养陆生野生动物与家畜家禽的界限进一步清晰。基于相关法规制度进一步完善，三部门决定停止执行《关于禁止野生动物交易的公告》。

三部门要求，《关于禁止野生动物交易的公告》停止执行后，各地区各相关部门要依据《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国动物防疫法》，以及全国人大常委会通过的《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》等相关法律法规，继续加强陆生、水生野生动物保护管理，加大对非法野生动物交易、滥食野生动物行为的打击力度，切实保障人民群众生命健康安全。

(责编：王连香、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
三部门发布公告：停止执行《关于禁止野生动物交易的公告》
　　人民网北京6月18日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局、农业农村部、国家林草局联合发布公告，决定从公告发布之日起停止执行《关于禁止野生动物交易的公告》（2020年第4号）。 据了解，《关于禁止野生动物交易的公告》是为了严防新冠肺炎疫情，阻断可能的传染源和传播途径，于2020年1月26日发布实施的。…
推动高速公路零碳服务区建设 促进交通行业绿色低碳发展
　　“十四五”时期，是实现生态环境质量改善由量变到质变的关键阶段。交通运输行业作为减污降碳的重点领域，交通系统低碳化是实现交通领域“双碳”目标的关键抓手。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部