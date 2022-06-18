人民网记者 乔雪峰

“十四五”时期，是实现生态环境质量改善由量变到质变的关键阶段。交通运输行业作为减污降碳的重点领域，交通系统低碳化是实现交通领域“双碳”目标的关键抓手。

高速公路服务区是公路交通重要的服务节点，地域范围较大，空间区域边界明显，具有较强负荷及资源禀赋。作为公共服务设施，高速公路服务区全年昼夜无休运转，照明、空调等能耗巨大，随着新能源车渗透率的比例不断提高，服务区用能需求不断增加，碳减排压力逐步加大。

近日，中国交通运输协会发布了《高速公路零碳服务区评价规范（征求意见稿）》（以下简称《标准》），以行动为践行节能低碳，建设绿色交通落下了生动的注脚。

中国交通运输协会相关负责人表示，《标准》规定了高速公路零碳服务区评价的术语和定义、基本规定、控制指标、碳排放量核算、评价与认定等内容，并形成相应的评价认定工作流程和提交技术材料要求。

专家组一致认为，该项标准的制定有利于推动高速公路零碳服务区建设，降低服务区碳排放量，促进行业绿色低碳发展；开展零碳服务区评价及认定，推动实现了服务区的零碳运营目标。通过制定高速公路零碳服务区评价标准，在我国高速公路进行应用推广，全面支撑“交通强国”战略实施和“碳中和”愿景实现，更好支撑构建新发展格局，服务人民美好生活。

近年来，为落实绿色交通建设要求，交通运输加快建设以绿色低碳为特征的交通运输体系，对高速公路服务区的建设也提出了更高要求。

《标准》征求意见稿的编制说明中显示，据统计，我国高速公路服务区约7500个，每个服务区一年的二氧化碳排放量约达500吨。这就意味着，全国高速公路服务区每年二氧化碳排放量约可达375万吨。

在国家“双碳”目标、交通强国建设的形势与要求下，和当前高速公路服务区的高排放现状面临的挑战中，建设零碳服务区的重要性和迫切性不言而喻。

目前，我国山东、江苏、天津等省市在零碳服务区试点示范工程建设方面，已开展积极探索。

如山东高速集团以济南东服务区为试点，打造了全国首个真正意义上高质量的零碳服务区试点示范工程，通过可再生能源利用、零碳智慧管控、污废资源化处理、林业碳汇提升四大系统工程，利用服务区的屋顶、小车位、边坡等区域铺设了3.2MW光伏，设置了3.2MWh储能系统，装机容量和储能规模位居目前全国同类服务区建设项目首位，实现了服务区用电100%“绿电”供应和“电中和”运营。

江苏姜堰启扬高速白米服务区通过开发利用清洁能源，实现整个服务区工作、生活的相对零碳运行；“近零碳”高速服务区泰州白米服务区通过在服务区实施清洁能源高效利用、终端用能设备节能减排、能源实时监测等能源降碳措施，抵消自身产生的二氧化碳排放量，辅以增加绿植面积等绿化方式，实现正负抵消，达到相对“零排放”；长深高速天津段津南服务区通过升级改造，利用屋顶光伏、车棚光伏等多个场景，综合运用“光伏发电+新能源服务”，预计每年可节约标煤352吨、减少二氧化碳排放1100吨，还可向电网提供30万千瓦时的清洁能源。多个省、市服务区也表现出开展零碳服务区评价或认证等方面的需求。

(责编：王连香、吕骞)