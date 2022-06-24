人民网北京6月24日电 （记者栗翘楚）持续升温的汽车行业再迎政策红包。6月22日，国务院常务会议提出确定加大汽车消费支持的政策，围绕活跃二手车市场、支持新能源汽车消费、完善汽车平行进口政策三方面进一步释放汽车消费潜力，政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。

汽车央企发放的900亿元商用货车贷款、放宽汽车限购、阶段性减征部分乘用车购置税600亿元……值得注意的是，距离上一次国务院常务会议派送汽车消费“大礼包”，仅隔一个月。多位专家在接受人民网记者采访时表示，促进汽车消费有助于我国消费市场加快回暖，从我国居民家用汽车拥有量数据来看，汽车消费仍然具有较大增长潜力。

汽车消费成拉动消费重要动力

政策层面上，持续释放汽车消费潜力，正成为稳住经济基本盘、推动经济运行回归正轨的重要抓手。

中汽协发布的5月汽车市场产销数据显示，5月汽车产销呈现恢复性增长，环比大幅上升。汽车产销分别完成192.6万辆和186.2万辆，环比分别增长59.7%和57.6%，同比分别下降5.7%和12.6%。

5月汽车市场产销数据。图片来源：中汽协网站

商务部研究院流通与消费研究所助理研究员梁威表示，一方面，汽车消费是居民消费的重要支出类别，近年来在社会消费品零售总额中占比约为10%，促进汽车消费有助于我国消费市场加快回暖；另一方面，截至2021年年底，我国居民平均每百户年末家用汽车拥有量为41.8辆，汽车消费仍然具有较大的增长潜力。

“6月22日召开的国常会关于促进汽车消费出台的政策力度已超出市场预期，且政策分布范围较广。”长安大学车辆工程系主任陈轶嵩博士表示，汽车产业链长、关联度高、涉及面广，汽车制造业增加值占整个工业增加值约7%，可以带动上下游如钢铁、能源、金融等产业，对国民经济有着巨大的影响力，是拉动消费的关键领域。

汽车消费利好政策惠民助企

当前，乘用车购置税减半政策已从6月1日起正式实施，以上海为例，该市年内新增非营业性客车牌照额度4万个，按照国家政策要求阶段性减征部分乘用车购置税，对置换纯电动汽车的个人消费者给予一次性1万元补贴。

与此同时，各大汽车销售企业也将推出一系列促销政策。“目前，我们4s店售后服务的入场台次达到去年同期的130%左右。新能源汽车销售恢复到疫情前的85%左右，汽油车恢复到疫情前75%左右，预计到月底将逐步恢复至疫情前的水平。”上海市汽车销售行业协会会长唐华说。

6月2日，深圳市也出台了《促进新能源小汽车消费补贴申领实施细则》，按照办理登记的小汽车指标获取方式，补贴分为三类，根据不同情况可获得5千元到2万元的补贴。该实施细则自印发之日起实施，有效期至2023年6月30日。

深圳市汽车经销商商会副秘书长贡亮明认为，深圳的汽车专项促消费政策措施有力，提振了车市消费。近两个月深圳小汽车销售情况持续向好，政策不仅让消费者享受到大实惠，也提升汽车产业链供应链企业的盈利能力。

此外，此次召开的国务院常务会议就活跃二手车市场，促进汽车更新消费出台了时间表：对小型非营运二手车，8月1日起全面取消符合国五排放标准车的迁入限制，10月1日起汽车销售企业申请办理转移登记时实行单独签注管理、核发临时号牌。

陈轶嵩表示，二手车流通是汽车全生命周期承上启下的重要环节，繁荣二手车市场是盘活汽车存量、拉动新车增量、淘汰老旧车废量、带动市场发展、促进汽车消费的重要举措。该项政策将会加快促进本地与异地二手车市场流通，从而促进消费者消费，提升二手车交易量，同时也有助于加快市场释放二手车消费潜力，为新车消费创造更大的市场空间。

6月10日，中国汽车流通协会发布2022年5月份全国二手车市场交易情况报告：全国共交易二手车118.84万辆，环比增长7.98%，月度同比下降18.72%；交易金额为825.56亿元，环比增长9.85%，同比下降7.87%。该协会负责人表示，随着全国疫情防控形势的好转，以及全面取消二手车限迁政策的推动，预计6月份全国二手车跨区域流通情况会有明显好转。

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