人民网北京7月1日电 （记者王连香）据中国铁路集团消息，6月30日，满洲里站国际货场扩能改造工程顺利完工，正式投入使用。改造后车站集装箱换装能力将提高一倍，中欧班列返程开行能力进一步释放，我国最大陆路边境口岸运输能力得到大幅提升。

满洲里地处东北亚经济圈的中心，是我国最大的陆路边境口岸，作为中欧班列东部通道重要口岸站之一的满洲里站，承担着全国中欧班列近三成的运量，经满洲里站进出境的中欧班列通达欧洲13个国家，主要集货地覆盖国内长沙、西安、苏州、南京、哈尔滨等60余座城市。2004年以来，满洲里站先后进行4次大规模站场、前后方通道改造，目前已经形成五个行车场、两个编组场、八个换装场的基本格局。

近年来，随着国家“一带一路”倡议深入实施以及铁路部门不断推行“散改集”运输模式，满洲里口岸通道作用日益凸显，进出境货运量明显增加。2021年，满洲里站进出口运量完成1831.2万吨，其中，集装箱完成320.6万吨，同比增长49.4%，经满洲里站进出境的中欧班列累计开行4235列，同比增长24.7%，运行线路已增至20条，部分线路开行周期已达日行一列，2022年月均开行班列数量超300列，与开行初期相比提升了20倍。国际货场到发线能力趋于饱和，远超集装箱场换装设计能力。

2021年9月，满洲里站国际货场扩能改造工程项目正式开工，工程包括满洲里站国际货场宽、准轨到发场、集装箱场扩建及相关工程项目，2021年10月国际货场新建路基、轨道及配套工程完成，2022年6月工程全部完工。改造项目投入使用后，满洲里站国际货场新建集装箱场地44630平方米，宽、准轨场各新建换装线2条，新设门式起重机3台，既有集装箱货场新建宽轨走行线1条，打造出一组新的集装箱换装线。车站集装箱日换装量将由420标箱提升至840标箱，换装能力提升一倍，返程中欧班列开行能力得到进一步释放。与此同时，改造工程还新增了13套化肥换装设备，化肥灌装能力将得到有效提升，边检场增设AEI探测站，铁路货车车号由人工录入实现自动识别、秒级录入，车辆运行效率大幅提升。

据介绍，中国铁路哈尔滨局以积极贯彻落实国家“一带一路”倡议、积极服务经济社会发展为己任，以加快实现满洲里站国际货场改造工程开通为目标，组织参建单位全力克服疫情期间口岸施工物资设备进场困难、人员出行不便、专业工程多、交叉施工多等难题，提前谋划施工顺序和施工方案，倒排工期，合理配置施工资源，为改造工程如期竣工创造了有利条件，目前各项验收工作已完成，具备投入使用条件。

满洲里站国际货场投入使用后，将进一步提升中欧班列开行能力，运输效率得到有效提升，为持续推进高质量共建“一带一路”，加强同各国基础设施互联互通，保障国际产业链供应链稳定发挥积极作用。

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