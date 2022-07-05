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支持小微企业发展 “助微计划”推进会在京召开

2022年07月05日20:37 | 来源：人民网
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人民网北京7月5日电 （记者夏晓伦）“要高度重视支持小微企业发展。只有小微企业健康发展，市场主体活力得到充分激发，才能为稳住经济大盘积蓄基本力量。”中央统战部副部长，全国工商联党组书记、常务副主席徐乐江在“助微计划”推进会上表示。

推进会现场。主办方供图

徐乐江指出，小微企业健康发展离不开金融活水的精准滴灌，需要进一步提升金融服务的质量和效率，缓解小微企业最为关切的融资问题，切实推动小微企业逐步实现高质量发展。实施“助微计划”，凝聚各方力量、共同服务小微，既回应了小微企业关切、得到小微企业的认可，同时也加强了对小微企业经营者的教育引导，更好地实现了凝心聚力。

中国银保监会普惠金融部主任丁晓芳在推进会上指出，小微金融工作克服种种困难，总体保持了较好的发展态势。银行业金融机构要靠前担当作为，进一步抓实抓细纾困政策在基层落地，做实“敢贷、愿贷”，增加信贷投放，着重提高延期还本付息政策的知晓度和可得性。要密切联动政府部门形成工作合力，加强对困难行业企业的精准对接，及时优化“银税互动”贷款服务。要依法合规强化金融科技赋能，落实独立自主的风险管理要求，确保客户信息安全。

中国银行业协会党委书记、专职副会长邢炜在推进会上介绍了银行业全面提升小微金融服务取得的成效，以及中国银行业协会参与“助微计划”的主要做法。下一步，中国银行业协会将着力提升小微金融服务质效，加快发展数字普惠业务，推进小微金融机制建设，更好发挥小微金融服务助力稳增长作用。

会上，全国工商联副秘书长、经济服务部部长林泽炎发布了“助微计划”推进情况报告及2022年度“助微计划”倡议书。

报告显示，“助微计划”开展两年来，在银保监会和银行业协会的大力支持下，一大批金融机构积极响应、踊跃参与，持续创新普惠金融产品与服务，使金融资源更加精准、高效惠及小微企业，广大小微企业的获得感有明显提升。各参与机构通过数字信贷，提升小微企业贷款可获得性；普惠让利，降低小微企业融资成本；依托供应链金融，惠及产业链上下游小微企业；助农振兴，加强金融支持三农主体发展；扶持科创，引导小微企业创新驱动发展；稳促就业，精准帮扶小微企业稳岗发展。

倡议书提出，各金融机构依法合规、坚守风险底线，认真贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，围绕助小微、振乡村、兴科创、促就业等重点任务，携手助微，共促经济发展。

(责编：王连香、高雷)

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